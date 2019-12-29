Одеський театр опери та балету показав у Нідерландах "Сплячу красуню" та "Лускунчика"

У Нідерландах справжнім подарунком до Різдва та новорічних свят стали гастролі Одеського національного академічного театру опери та балету.

Зали були повні, шанувальники балету бурхливими оплесками зустрічали артистів, які показали "Сплячу красуню" та "Лускунчика", повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Ми демонструємо свою майстерність і хочемо донести та показати, що Україна має дуже глибоку культуру, де опера і балет знаходяться на дуже високому рівні розвитку. І реакція глядачів – це дуже хороший результат нашої роботи", - розповів Укрінформу заслужений артист України, диригент Ігор Чернецький.

Балетні вистави "Спляча красуня" та "Лускунчик" дуже вразили нідерландську аудиторію. Майстерності колективу аплодували стоячи. Аби побачити таку високу якість виконання, до нідерландських театрів приїхали також гості з інших країн.

Гастрольний тур Одеського національного академічного театру опери та балету триває понад три тижні. Колектив виступав у кількох містах, зокрема, в Амстердамі, Роттердамі. Також "Сплячу красуню" та "Лускунчика" показали в Бельгії.

"Хочеться, щоб глядач був емоційно зацікавлений і емоційно не байдужий до того, що він побачив і почув. І щоб нас запам’ятав і те, що Одесса - Україна", - сказав Чернецький.

Промоцією високого українського мистецтва займається відомий хореограф, танцюрист, режисер та продюсер Жерард Мостерд, який розповів про власну кар’єру та що для нього означає танець.

"Танець - це як релігія. Люди, які цим займаються вірять, що за допомогою гарних рухів можна показати почуття. І якщо тебе виховують з цією думкою, ти теж так думаєш. Це особливий світ, але непростий. Ти надзвичайно багато працюєш і отримуєш не матеріальну винагороду, а моральне задоволення. Танцівники живуть задля емоцій, отримуючи велике задоволення від публіки", - поділився Мостерд.

Він розповів, що танцювати почав рано: його талант помітили ще у школі. Хореограф фактично втілив мрію своєї матері, яка хотіла стати балериною. Мостерд бачив великі сцени світу, працювати почав в Парижі. Потім взявся створювати свою власну історію в танці, поєднувати культури.

Хореограф розповів, що дуже любить Одеський театр опери та балету, а в Києві, Одесі та Львові почувається як вдома. Він є одним з тих, завдяки кому шанувальники у Нідерландах можуть насолоджуватися прекрасним.

Як зауважив Мостерд, Україна має неймовірну культурну спадщину, тож він разом з колегами вирішили, що це мають побачити і в інших країнах.

У 2019 році одеська трупа чотири рази була з гастролями у Нідерландах.

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Фото: Софія Шовікова, з архіву Жерарда Мостерда