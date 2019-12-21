У Світовому конґресі українців назвали країни, де українська діаспора має найбільший вплив

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод назвав Канаду, США та Австралію країнами, де українська діаспора має найбільший вплив.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

“Ситуація дуже різниться від держави до держави. Значний вплив, крім Канади, є у США та Австралії, трошки менший - у Великій Британії, а от у решті країн - слабший”, - сказав Ґрод.

Водночас він додав, що ситуація стрімко змінюється. “Нещодавно ми провели щорічні загальні збори у Берліні, де організували зустрічі з провідними членами Бундестагу, високопосадовцями із офісу Меркель та МЗС. Із собою ми брали очільників української громади Німеччини, аби вони на власні очі побачили, як займатися лобізмом, та могли продовжувати робити це самостійно”, - зазначив президент СКУ.

Як повідомлялося, за даними останнього перепису населення, в Канаді проживає майже 1,4 млн громадян українського походження, що становить близько 4% від загального населення країни.