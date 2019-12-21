Українці Туреччини долучилися до проєктів з підготовки подарунків до Миколая дітям воїнів АТО/ООС

Українська громада в Туреччині взяла участь у міжнародних та національних благодійних проєктах з підготовки подарунків до Свята Миколая дітям, чиї батьки загинули або були поранені в АТО/ООС.

Про це Укрінформу розповіла координатор проєкту в Туреччині, голова Товариства «Української культури та солідарності» в Мармарисі Олена Топчу.

«Українська громада брала участь у міжнародному та національному проєктах з підготовки подарунків для діток, батьки яких загинули або були важко поранені в АТО/ООС, дітей-сиріт. Подарунки отримали близько 160 дітей. Дякую усім, хто долучився», - поділилася з агентством Олена Топчу.

За її словами, ініціатива сприяла гуртуванню громади та мала зворушливі моменти. Наприклад, до підготовки подарунків долучилися дві мами діток, які відпочивали в Туреччині цього літа в рамках благодійної програми оздоровлення дітей учасників АТО.

«Вважаю, що це наш обов’язок підтримувати тих, чиї батьки віддали найцінніше - життя та здоров’я, захищаючи нашу Батьківщину. Ці дітки дуже рано відчули біль втрати. Ці діти як ніхто розуміють, що таке війна, який вплив вона може мати, які її наслідки. І якщо спільними зусиллями змогли здійснити чиюсь мрію, викликати усмішку, дати віру в те, що добро є і його можуть творити звичайні люди, воно множиться, зростає і зігріває, незалежно від того в якому куточку світу живемо, - тоді це дійсно щастя», - поділилася враженнями одна з координаторів проєкту.

За словами учасниці ініціативи, важливим було те, що подарунки відправляли адресно, а у більшості випадків була змога дізнатися про справжні бажання та потреби дітей, налагодити контакти з сім’ями.

Акція з підготовки подарунків охопила всю Туреччину. Гостинці готували в Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Бурсі, Кушадаси, Мармарисі, Самсуні, Анталії, Адані. В планах громади - приєднатися до аналогічних проєктів наступного року.