У Стамбулі покажуть роботи українського художника Олексія Коваля

Творчість українського художника Олексія Коваля перезентують в Стамбулі на виставці "Мова емалі" в Стамбулі, яка відкриється 26 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Стамбулі.

"З 26 грудня 2019 р. до 17 січня 2020 р. в Стамбулі в галереї Başkanlık Binası Sergi Salonu проводитиметься виставка українського художника Олексія Коваля "Мова емалі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мистецтво емалювання дуже давнє. Яскравість і насиченість фарб, свіжість кольорів, блиск і розкіш, рівна своєю красою сяйва дорогоцінних каменів - ось неповний перелік тих якостей, які протягом століть і до сьогоднішнього дня залучали до емалі художників та колекціонерів.

Олексій Коваль є одним із сучасних майстрів-емальєрів. "У своїх емалях художник щедро і невимушено поєднує колорити й орнаменти, використовує інкрустації та елементи малої пластики. Він грає з функціональними та декоративними властивостями об’єктів, сміливо береться за виконання картин різного масштабу: від тендітних мініатюр до кількаметрових панно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Олексій Коваль народився 16 жовтня 1977 року в Києві. У 1996 році закінчив Республіканську художню школу ім. Т. Г. Шевченка (клас живопису). З 1996 по 2002 рік навчався в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури, факультет живопису (майстерня В. І. Забашти).

З 2000 року працює в монументальному мистецтві. Це - фрески, мозаїки, ескізи вітражів. Співпрацював з українськими та закордонними архітекторами.

З 2006 по 2009 роки навчався техніці гарячої емалі в майстерні І. М. Кириченка та вивчав особливості техніки у приватних майстернях усього світу: Китаю, Індії, країн Європи. З 2009 року багато і плідно працює, використовуючи різні можливості техніки та різні матеріали – срібло, мідь, бронзу, коштовне каміння.

Персональні виставки художника відбулися в галереях та музеях України, США, Канади. Серед них - Національний музей ім.Шептицького (Львів, Україна), Національний заповідник "Софія Київська" (Київ, Україна), галерея КУМФ (Торонто, Канада), Національний український музей (Чікаго, США). Твори зберігаються в приватних колеціях та музеях світу: Художній музей м.Чернівці (Україна), Національний художній музей м.Львів (Україна), Національний український музей в Чікаго (США), Convention Center міста Коламбус (США), Folmsbee Marrakech Collection (Morocco) та багато інших.

Виставка "Мова емалі" триватиме до 17 січня 2020 року.

Фото: www.newpathway.ca, пресслужба Генерального консульства України в Стамбулі