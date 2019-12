У Мельбурні відбувся Вечір різдвяних колядок

Вечір різдвяних співів «Колядки при свічках» пройшов у соборі святих верховних апостолів Петра і Павла (УГКЦ) у Мельбурні.

Відповідне відео з події розміщене на сторінці Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (Ukrainian Catholic Church in Australia, New Zealand and Oceania) у Facebook.

«Катедральна парафія святих верховних апостолів Петра і Павла в Мельбурні запрошує на вечір різвяних колядок у четвер, 19 грудня, о 19:00», - йшлося в анонсі.

Захід відбувся за адресою: 35 Canning Street, North Melbourne (corner Drybourgh & Canning Sts North Melbourne – Grass area).

Сольні виконавці, музичні групи та хорові колективи під час вечора співали українські та австралійські колядки. Гостей заходу також пригощали кутею та іншими українськими стравами.

Як зазначається у соцмережі, цього року вперше «Колядки при свічках» біля Катедри святих верховних апостолів Петра і Павла транслювалися вживу на YouTube-каналі Єпархії.

"Колядки при свічках" пройдуть також 20 грудня в українській греко-католицькій церкві в місті Ардір (Австралія), повідомляється у соцмережі.

Фото: Rodyna Ensemble

Відео: Ukrainian Catholic Church in Australia