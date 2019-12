В Греції презентували проєкт «Петриківський квіт в Афінах»

Проєкт «Петриківський квіт в Афінах» реалізували в одній із шкіл грецької столиці.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Грецькій Республіці.

"Петриківський розпис як унікальний "штрих-код" України останнім часом набуває все більшої популярності в світі. За ініціативи Посольства України в Греції та підтримки грецької сторони проєкт "Петриківський квіт в Афінах" втілився в стінах однієї з найбільших шкіл №7 столичного муніципалітету Кіфісія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт став реальним завдяки зусиллям, таланту та небайдужості багатьох людей: майстрині знаменитої династії із селища Петриківка, члена Спілки художників України Наталі Стативи-Жарко, мера Кіфісія пана Йоргосу Томакосу (Giorgos Th. Thomakos), який особисто курував цей проєкт, керівництва та батьківського комітету зазначеного навчального закладу, ГО "Борисфен" (А.Маніаті, С.Чорненька) та активістів української громади Греції.

У Посольстві розповіли, що історія проєкту почалася раніше, коли художниця на запрошення дипустанови почала відвідувати Афіни та стала знайомити греків із дивовижним світом "петриківки". Це мистецтво оцінили сповна, а під час відвідання українського стенда на дипломатичному Різдвяному Ярмарку новообраний мер Афін Костас Бакоянніс придбав новорічну прикрасу для ялинки, розписану в стилі Петриківки.

"Від сьогодні Україна, її культура та неповторне мистецтво, стали ближчими та цікавими для жителів Греції, для звичайних родин та їхніх дітей. Таким яскравим, оригінальним українським куточком дійсно пишаються у грецькій школі, де навчаються близько трьохсот учнів. Урочиста презентація авторського розпису відбулася 8 грудня, у рамках традиційного Різдвяного ярмарку і стала неймовірно теплою та справді святковою подією для всього міста", - зазначили у пресслужбі.

У своїй промові Посол України Сергій Шутенко, якого зустріли за українською традицією - з хлібом-сіллю на вишитому рушнику, відзначив, що він відчуває тут, в Греції, щирий інтерес та зацікавленість до нашої країни, її талановитих людей та культури, бажання знати, як і чим живе українець сьогодні. Як зазначається, пропозицію Посла України зробити цю школу місцем українсько-грецької дружби сприйняли щиро і з готовністю продовжувати втілювати нові спільні проєкти.

Читайте також: Українському канадцю Любомиру Луцюку вручили Хрест Івана Мазепи

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook