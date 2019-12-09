В Оттаві показали виставу про Іловайськ

У Оттаві відбувся показ вистави “Східні канікули” про події під Іловайськом у 2014 році.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, подивитися на гру акторів до приміщенні української православної церкви Оттави зібралося близько сотні членів громади.

Вистава поставлена монреальським українським театром “Стожари” за матеріалами книги Євгена Положія “Іловайськ” та статті Юлії Мостової “Дерево життя”.

Окрім Оттави, трупа раніше вже виступила у Торонто й Монреалі, а минулого місяця короткий уривок вистави також демонструвався французькою мовою під час монреальського книжкового салону.

Усі зібрані від добровільних пожертв кошти актори театру пообіцяли передати на допомогу українським військовим та дітям-сиротам.