Спілка української молоді Нью-Йорка відзначила 70-річчя

Своє 70-ліття відзначив 7 грудня осередок Спілки української молоді Нью-Йорка, який відіграв провідну родь у збереженні українських традицій у місті та Сполучених Штатах загалом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Осередок СУМ у Нью-Йорку завжди був центром української діяльності в місті. Ми виховуємо провідців для різних українських організацій і навіть для американської політики» - сказав у коментарі Укрінформу голова світової управи СУМ Андрій Бігун.

За його словами, нью-йоркський осередок відзначався особливою політичною активністю в часи холодної війни, коли влаштовував акції протесту проти порушення прав людини в СРСР, зокрема проти арештів шістдесятників . Сьогодні у США налічується 1800 членів, загалом у світі - близько 10 тисяч, зауважив Бігун.

Колишній голова крайової управи СУМ США Богдан Гаргай відзначив, що спілка приділяє велику увагу духовному та спортивному вихованню молодих українців, збереженню мови і традицій. Для цього 65 років тому вона придбала в місті Еленвіл неподалік Нью-Йорка оселю для проведення літніх таборів. За словами Гаргая, вікових обмежень для членства у спілці немає.

У свою чергу, директор нью-йоркської Школи українознавства СУМ Ірина Чуян повідомила, що нині школу відвідує 45 учнів, які вивчають українську мову, історію, культуру.

Урочистості з нагоди ювілею відбулися в Українському народному домі на Мангеттені. На святкуванні виступив колишній голова крайової управи спілки США Михайло Фурда, якому 27 листопада виповнилося 100 років.

Читайте також: У Парижі відбудеться екуменічний молебень за Україну

Спілка української молоді була заснована в Харкові та Києві 1925 року й знищена у 1929-1930 роках як «підпільна контрреволюційна організація». Відроджена 1946 року в Західній Німеччині й зараз існує в дев’яти країнах світу. За словами Бігуна, очікується створення крайових організацій у Португалії та Іспанії. У Нью-Йорку осередок розпочав діяльність із новою хвилею еміграції 1947 року.

Діяльність СУМ охоплює політичну освіту молоді, українознавство, проведення спортивних змагань та культурно-просвітницьких заходів (зокрема організацію хорів, оркестрів, танцювальних колективів), релігійне виховання, літні й зимові табори на базі осель, а також скликання злетів на крайовому та міжнародному рівні. Гасло СУМ - «Бог і Україна».

Фото: Володимиру Ільченко.