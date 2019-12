В Генконсульстві в Мілані покажуть фільм української режисерки «Якщо було завтра»

Короткометражну стрічку IF WE HAD TOMORROW («Якщо було завтра») молодої української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко покажуть 6 грудня у Генеральному консульстві України в Мілані.

Як повідомила Укрінформу Анастасія Євченко, прем’єра фільму, який є її дебютною роботою, відбулася 1 грудня в рамках міжнародного фестивалю World Cinema Milan. «Цей фільм слід розглядати так само, як сюрреалістичний живопис - кожна людина бачить і відзначає щось своє, що є головним для неї. Він відкритий для інтерпретації», - розповіла режисерка. За словами Анастасії Євченко, у фільмі «Якщо було завтра» піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї. Всі різні метафори, зображення, символи, приховані повідомлення можуть бути по-різному інтерпретовані глядачами. Єдине, що має залишатися сталим - це те, що війна, увійшовши у життя головного героя, є перешкодою для щасливого життя. Саме ця особиста історія одного солдата змушує замислитися над сенсом життя, відчути справжні емоції. Головну чоловічу роль у фільмі виконав непрофесійний актор, учасник бойових дій в АТО Олексій Олексюк. У головній жіночій ролі - українська актриса Вікторія Левченко. Продюсерами фільму є Сергій Сушон та Анатастасія Євченко. Як повідомила режисерка, стрічку «Якщо було завтра» висунуто на нагороди міжнародного фестивалю World Cinema Milan в п’яти номінаціях: найкращий короткометражний фільм, найкраща актриса головної ролі, найкращий актор головної ролі, найкращий звуковий дизайн, найкращий грим і зачіски. Після прем’єрного показу в Генеральному консульстві буде проведено флешмоб на підтримку Віталія Марківа, несправедливо засудженого італійським судом Фото: Укрінформ та надане Анастасією Євченко