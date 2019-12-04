На фестивалі документалістики IDFA представили 10 українських кінопроєктів

Десять кінопроєктів із України були представлені в Амстердамі на найбільшому фестивалі документалістики у світі IDFA.

Про це повідомляє Український інститут на своїй сторінці у Facebook.

«Українські продюсери та режисери пітчингували свої роботи на фестивалі документального кіно IDFA (International Documentary Film Festival amsterdam), який проходив в Амстердамі з 20 листопада по 1 грудня цього року. Участь української делегації спільно організували Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, ДержКіно України та Український інститут. Уперше на фестивалі IDFA, який називають "документальними Каннами", представлена настільки велика делегація документалістів і документалісток із України. Їхні проєкти входять до списку найочікуваніших документальних фільмів України найближчих років», - йдеться у повідомленні.

Як зауважила керівниця сектору кіно Українського інституту Ольга Бірзул, протягом останніх років українське документальне кіно стало ефективним інструментом культурної дипломатії. «Саме документалісти надають глибокий і сутнісний контекст сучасної української реальності, якщо уважно придивитися до тем їх стрічок: посттравматичний синдром, що переживає усе суспільство, активізація волонтерських рухів, суперечливий процес декомунізації», - зазначила Ольга Бірзул.

Вона додала, що створення неігрового фільму – це тривалий і непростий процес, і тому для Українського інституту було стратегічно важливо підтримати українську делегацію на IDFA. «Адже це не лише найбільший фестиваль документального кіно у світі, а й потужна індустрійна платформа, де кінематографісти можуть знайти всебічну підтримку для реалізації своїх ідей», - зазначила Ольга Бірзул.

У рамках українського шоукейсу були представлені чотири проєкти: «Поміж двох війн» (реж. Аліна Горлова), «Крихка пам’ять» (реж. Ігор Іванько), «Експедиція 49» (реж. Аліса Коваленко) та «Фрагменти льоду» (реж. Марія Стоянова).

Серед інших проєктів на IDFA також було презентовано «Сіль з Боневілля» (реж. Семен Мозговий), «Лимани» (реж. Сергій Лисенко), «Свідчення Флоріана» (реж. Олексій Радинський), «Наслідки VR: Євромайдан» (реж. Сергій Полєжака), «РОЗИ. Фільм-кабаре» (реж. Ірина Стеценко) та «Залізну сотню» (реж. Юлія Гонтарук).

Зазначається, що 27 листопада українська делегація зустрічала гостей на IDFA FORUM LUNCH за підтримки Українського інституту, де було понад 300 учасники фестивального індустрійного ринку з усього світу. Цього року ланч відбувся під гаслом «Ukraine: Here We Go!».

Фото: Joke Schut, Melanie Lemahieu у Facebook