Пів мільйона українців офіційно застраховані в Польщі - польський фонд страхування

Станом на вересень цього року понад 499 тисяч українців були офіційно застрахованими у польському фонді страхування (ZUS), офіційно сплачуючи податки.

Як повідомили у ZUS, це майже на 20% більше, ніж у вересні 2018 року, інформує радіо Zet.

Зазначається, що наприкінці вересня цього року в ZUS було зареєстровано понад 665 тис. іноземців, що на 17% більше, ніж у вересні минулого року. З них 58,7% є найманими працівниками, майже 3% - підприємцями, а решта були зайняті іншими формами діяльності.

Найбільшу групу іноземців (75%) становлять громадяни України, яких станом на кінець вересня було зареєстровано в польському ZUS 499 тис. 601 людина. Це на 17,4% більше, ніж у вересні 2018 року.

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Повідомляється, шо у третьому кварталі цього року ZUS Польщі зафіксував високу динаміку фінансового наповнення фонду, причиною чого є непогана економічна ситуація у країні.