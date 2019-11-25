У Страсбурзі пройде тиждень українського кіно
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, упродовж 30 листопада – 7 грудня у кінотеатрі Odyssee пройдуть покази п'яти українських фільмів.
Третього грудня у Раді Європи також запланований спеціальний показ короткометражних кінострічок, представлених Одеським міжнародним кінофестивалем.
За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі, будуть продемонстровані такі стрічки: «Вулкан» режисера Романа Бондарчука, «Захар Беркут» Ахтема Саїтаблаєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Фокстер і макс» Анатолія Матешка, а також «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.
Організаторами тижня українського кіно у Страсбурзі виступили Постійне представництво України при Раді Європи, Одеський міжнародний кінофестиваль, громадські об'єднання українців Страсбургу "М.І.С.Т." та "Промо Україна", французька компанія Daniel Ruff.
Захід пройде також за підтримки Федерації бадмінтону України: на полях тижня українського кіно у Страсбурзі буде презентовано Чемпіонат Європи з бадмінтону 2020, який прийматиме Україна.