У Страсбурзі пройде тиждень українського кіно

У Страсбурзі відбудеться тиждень українського кіно – «Україна у фокусі».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, упродовж 30 листопада – 7 грудня у кінотеатрі Odyssee пройдуть покази п'яти українських фільмів.

Третього грудня у Раді Європи також запланований спеціальний показ короткометражних кінострічок, представлених Одеським міжнародним кінофестивалем.

За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі, будуть продемонстровані такі стрічки: «Вулкан» режисера Романа Бондарчука, «Захар Беркут» Ахтема Саїтаблаєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Фокстер і макс» Анатолія Матешка, а також «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.

Організаторами тижня українського кіно у Страсбурзі виступили Постійне представництво України при Раді Європи, Одеський міжнародний кінофестиваль, громадські об'єднання українців Страсбургу "М.І.С.Т." та "Промо Україна", французька компанія Daniel Ruff.

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Захід пройде також за підтримки Федерації бадмінтону України: на полях тижня українського кіно у Страсбурзі буде презентовано Чемпіонат Європи з бадмінтону 2020, який прийматиме Україна.