У Нідерландах зіграв український аутентичний колектив “TROYE ZILLIA”

Український аутентичний колектив “TROYE ZILLIA” зіграв в Роттердамі.

Вони представили промо нового альбому “ENDORФINY ” - це добірка українських пісень з різних регіонів України, які розповідають про любов.

“TROYE ZILLIA” відомі в Україні, східній та центральній Європі. Тріо (Анастасія Войтюк – вокал та бандура, Артур Макось – ударні та перкусія, Віталій Маранчук – клавіші) сформувалось у Львові п’ять років тому.

За цей час вони випустили вже чотири альбоми. Колектив постійно вражає своїх шанувальників нетиповим трактуванням народної музики.

Насолодитися грою українського гурту приїхали українці та нідерландці. Виступ проходив у форматі квартирника, що допомогло створити домашню атмосферу.

Концерт в Роттердамі був організований Катериною Віницькою, власницею вокальної студії Singing Birds де проходив концерт в Роттердамі за підтримки Brand New Ukraine.

Ще один виступ гурту пройшов у Гаазі. Інтерактивний концерт колективу “TROYE ZILLIA” відбувся в українській школі “Веселка”.

Під музику “TROYE ZILLIA” дуже важко всидіти, тож діти та дорослі пішли в танок. На концерті глядачі відчували себе частиною виступу. Український аутентичний колектив “TROYE ZILLIA” влаштував дітям знайомство зі своїми музичними інструментів.

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Під час свого виступу вони вели постійний діалог з малюками і заохочували долучитися до співу. Влаштовували для них різні забави.

А ще гурт допомагає дітям вчити рідну мову. Вони записують музику для дітлахів, які вивчають українську мову за кордоном.

Також музиканти зробили можливою гру на бандурі онлайн.