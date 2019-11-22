Global Ukraine запускає мобільний додаток для комунікації з українською діаспорою

Громадська організація Global Ukraine запустила однойменний мобільний додаток для налагодження комунікації з лідерами української діаспори у різних країнах.

Про це заявила на VIII форумі Global Ukrainians його співзасновниця Віолета Москалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш восьмий форум присвячений запуску нашого додатку Global Ukraine в Apple Store і в Google Play. Ми розробили таку комунікаційну платформу, яка дозволить легко контактувати з прогресивними й дієвими лідерами української діаспори по всьому світі”, - розповіла Москалу.

Вона додала, що на платформі буде розміщена інформація про українські громади в різних країнах світу, їхніх лідерів та проєкти, якими вони займаються.

За словами Москалу, метою створення такого онлайн-майданчика є налагодження та спрощення процесу комунікації з мігрантами, які є небайдужими до України, просувають імідж нашої країни в світі та допомагають просувати вітчизняний бізнес за кордоном.

Global Ukraine — це громадська організація створена у 2015 році. Вона об'єднує українців у більш як 80-ти країнах.

Організація реалізує декілька проєктів: Global Ukraine News - українське інформаційне агенство, яке фокусується на новинах з життя українців, діаспори та громадських ініціатив, а також Global Ukraine Business Hub - проєкт, який має на меті допомогти українським креативним виробникам вийти на міжнародні ринки.

Фото: Iryna Fedorenko у Facebook