Подружжя українців зі США подарувало Волинській бібліотеці понад 100 цінних видань

Понад 100 примірників цінних видань подарувало українське подружжя Гереців зі США Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.

Про це йдеться на офіційному сайті Волинської облдержадміністрації.

"До Волинської державніої обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки надійшов вантаж із 108 примірників цінної літератури. Їх люб’язно за свої кошти надіслало зі Сполучених Штатів Америки подружжя – Михайло Іванович Герець та Алла Кузьмівна Легка-Герець", - йдеться у повідомленні.

Серед книжок – "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в 10 томах (Нью-Йорк, 1954), "Твори" Івана Франка у 20 томах (Нью-Йорк, 1956), "Твори" Лесі Українки у 12 томах (Нью-Йорк, 1953), "Твори" Тараса Шевченка в 14 томах (Чикаго, 1962), "Словарь украинского язика" (Київ, 1907, репринтне видання 1958).

Високу наукову цінність складають також видання: Тревор-Ровпер Г.Р. "Останні дні Гітлера" (Авсбург, 1948), зарубіжні видання – Костенко Ліна "Поезії" (українське видавництво "Смолоскип" імені Василя Симоненка, 1969), "Обірвані струни: антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945" (Нью-Йорк, 1955), "Історія української культури" Т.1 (Вінніпег, 1964), Січинський В. "Історія українського мистецтва" у 2 т. (Нью-Йорк, 1956).

На кожній книзі напис: "Дар обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки від Алли Кузьмівни Легкої-Герець, народженої в м. Гадяч, Полтавщина, та від Михайла Івановича Гереця, уродженця села Люб’язь на Волині. Залишили Україну в 1944 році, від 1950 року мешканці й громадяни США".

Після опрацювання книги будуть зберігатися у вигляді окремої колекції у фонді рідкісної і цінної книги книгозбірні.

Як зазначається, бібліотечні працівники й користувачі книгозбірні, що від 1991 року носить ім’я Олени Пчілки, безмежно вдячні за щедрий дарунок добірки літератури з історії, мовознавства та літературознавства, яким послуговуватимуться наступні покоління волинян. Зворушує й той факт, що Олена Пчілка й Алла Легка-Герець походять із Гадяча Полтавської області.

Слова глибокої пошани за посередництво в одержанні книжкового дарунку з США також висловлені Андрієві Івановичу Бондарчуку, члену Національної спілки письменників України, Почесному громадянину Волині, народному депутатові Верховної Ради України І-го демократичного скликання (1990-1994). Як зазначається, саме він запропонував прийняти в фонд головної бібліотеки Волині частину особистої бібліотеки відомих діячів української діаспори, неодноразово спілкувався з меценатами телефоном та за допомогою електронної пошти.

Фото: voladm.gov.ua