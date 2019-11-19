В Українському клубі в Сінгапурі узгодили план дій на 2020 рік

Керівництво Українського клубу в Сінгапурі визначилося з планом дій на наступний рік.

Про це йдеться на сторінці клубу у Facebook.

«Правління Українського Клубу в Сингапурі зустрілося, аби обговорити поточні питання та узгодити план дій на наступний рік. Трохи оновили склад Комітету клубу», - йдеться у дописі.

Зокрема, наразі до складу Комітетут клубу входять: Галина Когут (президент), Надія Бремнер (віцепрезидент), Олена Сербина (секретар), Юрій Гречкосій (скарбник), Марія Городецька (помічник скарбника), а також Олег Айзін, Олексій Денисов, Костянтин Терехов, Віталій Чайка.

У клубі зазначили, що усі охочі можуть звертатися до членів Комітету особисто або через сторінку клубу у Facebook щодо заходів та ініціатив, які цікаві.

У цьому році найближчий захід, який організовує Український клуб у Сінгапурі, - це Свято Миколая. Захід відбудеться 14 грудня о 16:00 за адресою: Gate 2, 132-136 Tanjong Rhu Road, Pebble Bay Condo.

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«Друзі українці, дорослі й малі! За вже постійною доброю традицією запрошуємо всіх на Свято Миколая! Привітаємо Миколая, покажемо традиційний український вертеп, заколядуємо! Миколай порадує діток подарунками й благословеннями. Чекаємо на всіх охочих, дорослих і малят», - запросили у клубі.

Як зазначається, квитки можна придбати тут.

Фото: Ukrainian Club in Singapore у Facebook