У Відні пройшов фестиваль "Український листопад"

У віденському театрі Volx/Margareten пройшов дводенний фестиваль української культури "Український листопад".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

У п’ятницю, 15 листопада, київський андеграундний театр PostPlayТеатр продемонстрував проєкт під назвою "Місто з собою", авторами та виконавцями якого стали школярі з трьох прифронтових міст на Донбасі - Бахмута, Попасної та Миколаївки. У виставі німецького режисера Георга Жено школярі рефлексують на тему свого досвіду в дорослому світі та шукають шляхи вираження цих рефлексій засобами театру.

"Жанр вистави називається перформативна інсталяція. Участь у ній беруть молоді люди з трьох прифронтових міст. Ми з ними спілкувалися, розпитували про теми, які їх турбують. Наприклад, історія дівчинки, батьки якої переховували українських військових, які виходили з Дебальцевого, або ж історія дівчинки, яка зі своєю шиншилою переховувалася у підвалі... На основі цих документальних історій і була зроблена вистава - про те, що люди забирають з собою, коли їдуть зі сходу, що взагалі їх міста для них означають, як люди переживають війну і як вони її потроху починають забувати, що залишається в пам’яті", - зазначила драматург вистави Анастасія Косодій.

За її словами, наразі важливо говорити про український схід: "Як на мене, це важлива та проблематична територія, яку треба в українському мистецтві показувати - як на території України, так і за кордоном".

Сама театральна інсталяція організаційно складається з трьох частин: історій з Бахмута, Попасної та Миколаївки. У Відні були продемонстровані частини з перших двох міст, історії з Миколаївки ще доробляються.

Виставу раніше вже показали у Бахмуті та Попасній. Відень став першим міжнародним дебютом. Далі "Місто з собою" покажуть у Харкові, Львові та Києві, потім - у Берліні та Потсдамі.

Загалом проєкт “Місто з собою” має на меті реабілітувати дітей та відкрити для них нові перспективи: через театр дійти до кращого розуміння дорослого світу та випрацювати вираження своєї індивідуальної позиції.

Після завершення вистави, яку глядачі зустріли оплесками, відбулася дискусія за участю її учасників та авторів, а також професорки східноєвропейських студій Віденського університету Наталії Журженко, яка досліджує процеси трансформації у Східній Європі, зокрема в Україні та Росії.

У суботу, 16 листопада, “Місто з собою” вдруге продемонстрували відвідувачам театру Volx/Margareten.

Українська співачка, акторка, композиторка Мар’яна Садовська виступила з сольним концертом у рамках фестивалю "Український листопад" у Відні

Після цього відбувся сольний концерт української співачки, актриси, композиторки Мар’яни Садовської, яка їздила прифронтовими селами та містами Донбасу, записуючи старовинні народні пісні. Під час концерту вона представила авторську обробку зібраного фольклору в поєднанні з віршами Сергія Жадана та Любові Якимчук.

Компонування вокальних експериментів з оригінальними звуками польових записів та електронними звуками не залишили байдужими присутніх, тож співачці довелося не раз виходити "на біс".

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Фестиваль "Український листопад" відбувся за підтримки МЗС Австрії та Українського інституту в рамках Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019.

Фото: Василь Короткий