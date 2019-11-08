Голова СУР надіслав запит до румунського Мінфіну щодо виділення коштів для українців Румунії

Румунський політик, депутат парламенту і голова Союзу українців Румунії (СУР) Микола-Мирослав Петрецький подав письмовий запит до Міністерства державних фінансів Румунії щодо виділення коштів для населених пунктів із компактним проживанням етнічних українців.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«Депутат румунського парламенту Микола-Мирослав Петрецький звернувся з письмовим запитом до нового міністра державних фінансів Флоріна Кицу стосовно заходів, які Міністерство державних фінансів вживатиме для того, щоб друге в цьому році коригування державного бюджету передбачало виділення коштів для населених пунктів, де компактно проживає етнічне українське населення: Русь-Поляни, Рускова, Вишавська Долина, Вишивська Красна, Битрий, Верхня Рівна, Ремети та інші, таким чином запезпечивши прозорість внесених поправок до державного бюджету», - йдеться у дописі.

Як зазначається, письмове звернення було надіслане, враховуючи той факт, що Марамуреському повіту, в якому проживає 60% етнічних українців країни, на підставі Рішення Уряду від 14 жовтня ц.р. про розподіл державних коштів адміністративно-територіальним одиницям була виділена сума 64431000 леїв, третина якої надійшла до муніципалітету Бая Маре. Тоді лише одна адміністративно-територіальна одиниця, в якій проживають етнічні українці, отримала кошти на утримання.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook