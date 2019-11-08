Голова СУР надіслав запит до румунського Мінфіну щодо виділення коштів для українців Румунії

Голова СУР надіслав запит до румунського Мінфіну щодо виділення коштів для українців Румунії

Укрінформ
Румунський політик, депутат парламенту і голова Союзу українців Румунії (СУР) Микола-Мирослав Петрецький подав письмовий запит до Міністерства державних фінансів Румунії щодо виділення коштів для населених пунктів із компактним проживанням етнічних українців.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«Депутат румунського парламенту Микола-Мирослав Петрецький звернувся з письмовим запитом до нового міністра державних фінансів Флоріна Кицу стосовно заходів, які Міністерство державних фінансів вживатиме для того, щоб друге в цьому році коригування державного бюджету передбачало виділення коштів для населених пунктів, де компактно проживає етнічне українське населення: Русь-Поляни, Рускова, Вишавська Долина, Вишивська Красна, Битрий, Верхня Рівна, Ремети та інші, таким чином запезпечивши  прозорість внесених поправок до державного бюджету», - йдеться у дописі.

Як зазначається, письмове звернення було надіслане, враховуючи той факт, що Марамуреському повіту, в якому проживає 60% етнічних українців країни, на підставі Рішення Уряду від 14 жовтня ц.р. про розподіл державних коштів адміністративно-територіальним одиницям була виділена сума 64431000 леїв, третина якої надійшла до муніципалітету Бая Маре. Тоді лише одна адміністративно-територіальна одиниця, в якій проживають етнічні українці, отримала кошти на утримання.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook

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