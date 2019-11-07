Сьогодні – день створення Конгресу Українців Канади

Цього дня 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес Українців Канади – суспільно-громадську організацію Канади.

Про це нагадує Укрінформ.

7-8 листопада 1940 року у Вінніпезі відбулись установчі збори майбутнього Конгресу Українців Канади. Засновниками його стали 5 українських громадських організацій: Братство Українських Католиків, Союз Українців Самостійних, Українське Національне Об'єднання, Союз Гетьманських держав Канади, Союз Українських Організацій.

Спочатку організація називалася Комітетом Українців Канади й була створена для координації дій місцевих українських організацій та співпраці української громади з урядом Канади. Одним зі співзасновників та багаторічним головуючим Комітету був отець Василь Кушнір.

На сьогодні Конгрес Українців Канади – громадська представницька рада, яка об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес Українців Канади нараховує шість провінційних рад (Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек); 34 відділи у містах всієї Канади (від Монреалю до Ванкувера); і ряд окремих комітетів.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців (після України і Російської Федерації). Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.

Ніші співвітчизники завжди брали активну участь у суспільно-політичному, громадському житті країни. У цьому списку є політики, люди науки, спортсмени, митці, бізнесмени. Зокрема, колишній генеральний губернатор Канади Рей Гнатишин, колишній прем'єр провінції Альберта Едвард Стельмах, науковець та екс-губернатор Саскачевану Сильвія Федорук, письменниця, журналіст і політик Христя Фріланд, політична діячка МеріЕнн Міхичук; серед науковців - мовознавець, один з основоположників канадської політики багатокультурності Ярослав Рудницький, вчений-психолог Альберт Бандура. Окрім того, варто пригадати підприємців і меценатів Петра Яцика, Юджина Мельника, Соню Скарфілд, першу канадську жінку-космонавта Роберту Лінн Бондар, телеведучу і акторку Кетрін Винник та фотомодель Дарію Вербову, скульптора Лео Мола (Леоніда Молодожанина) та художника і письменника Василя Курилика. Серед відомих канадців українського походження також багато відомих хокеїстів - Вейн Грецкі, Дейв Андрейчук, Джонні Бавер, Майкл Боссі, Тайлер Бозак.

Фото: www.ucc.ca