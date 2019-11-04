Канадські хірурги прооперували у Львові українських військових із найважчими пораненнями

Пластичні хірурги з Канади днями провели у Львові десятки складних операцій українським військовим з важкими пораненнями.

Візит закордонних лікарів було організовано завдяки співпраці Канадсько-української фундації та медичного центру травматології у Торонто, повідомляє Zaxid.net.

«Канадські пластичні хірурги прибули до Львова, аби абсолютно безкоштовно провести десятки складних операцій. Упродовж тижня іноземні фахівці разом із українськими лікарями оперували військовослужбовців, ветеранів війни та цивільних, які отримали травми голови, обличчя, носа, очей та вух. Операції проводили у Львівському військовому госпіталі та Комунальній 8-ій міській клінічній лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Олександр Дармороз отримав надважке поранення голови. Череп практично розтрощило, боєць втратив навіть очі. Канадські хірурги оперували ветерана кілька годин. Спеціальний імплант для черепа, що його привезли з Канади, прикріпили за допомогою м’яких тканин із ноги. З’єднали зі шкірою голови та забезпечили кровопостачанням.

«Це чоловік, у якого поранення було, дефект черепа і орбіти, він очей немає, сліпий. Ми були в Одесі минулого разу, робили реконструкцію черепа, брали кість із черепа і з тієї кості збудували нову структуру черепа. І сьогодні будемо проводити реконструкцію орбіти», – розповів лікар-хірург із Канади Олег Антонишин.

Надскладну операцію проводили під мікроскопом. Тепер Олександр матиме протези очей. Та найголовніше для героя, що все буде нормально функціонувати і не потраплятиме інфекція. Тепер найбільша мрія у бійця знову побачити світ, хоч і не власними очима.

«У Сполучених Штатах Америки шістьом людям повернули зір, зорову систему підключали не до ока до нервів, а напряму – в мозок вставляли електрод і окуляри з камерами і так передавали сигнал», – розповів прооперований боєць Олександр Дармороз.

Благодійний візит канадські пластичні хірурги провели у час своїх відпусток за океаном. Організували поїздку завдяки співпраці канадсько-української фундації та медичного центру травматології у Торонто.

«Ми маємо 6 хірургів і 3 медсестри. Ми привезли із собою понад 400 кілограмів різних медичних речей і машин для роботи з пацієнтами», – розповіла координаторка Канадсько-української фундації Юлія.

Загалом іноземні хірурги провели майже три десятки важких операцій, відбирали найскладніші випадки, а паралельно ще й навчали наших лікарів. Канадські медики обіцяють повернутись в Україну вже за півроку.

Канадсько-українська фундація – неприбуткова канадська місія, що складається з добровольців. Метою місії є проведення в Україні хірургічних операцій з виправлення посттравматичних дефектів, зазначається на сторінці фундації у соцмережі. Наразі в Україні недостатньо ресурсів та технологій, необхідних для ефективного усунення цих посттравматичних порушень. Канадсько-українська фундація допомагає в організації та проведенні безкоштовних реконструктивних операцій на рівні світових стандартів особам з посттравматичними дефектами.

«Метою цієї місії є об’єднання знань і ресурсів медичного персоналу з Канади та України, щоб вилікувати якнайбільше пацієнтів. Якщо Ви знаєте про будь пацієнтів, які були поранені під час війни, які відповідають цьому критерію, будь ласка, напишіть kwaler@cufoundation.ca», - йдеться у дописі.

Відео: Zaxid.net