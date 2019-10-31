Українська громада в Сіднеї відзначає 70-річчя

Українське громадсько-культурне об’єднання у Новому Південному Уельсі вже 70 років гуртує українців в Австралії та піклується про збереження зв’язків з Україною.

Про це пише Голос України.

«З приїздом перших повоєнних українських іммігрантів у 1949-му в Сідней (Австралія) тут було засновано українську громаду, а разом з нею одразу й українську школу. І впродовж цих 70 років Українське громадсько-культурне об’єднання у Новому Південному Уельсі сприяє зміцненню нашої діаспори в Австралії та збереженню зв’язків з історичною батьківщиною», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завдяки зусиллям громади було побудовано найстарішу українську школу в Сіднеї — Центральну школу ім. княгині Ольги, яку досі в належному стані підтримує громада. Навчальний заклад, де перші уроки розпочалися у 1951 році, до сьогодні вважає своїм найважливішим завданням створення умов для виховання дітей в українських традиціях, поширення української мови і культури, забезпечення зв’язку поколінь і передачі духовних надбань народу, розвиток творчих здібностей у дітей та заохочення їх до застосування своїх знань і талантів на користь австралійському суспільству.

Учні й викладачі української суботньої Центральної школи ім. княгині Ольги в Сіднеї (1955 рік)

У школі навчаються діти другого та третього поколінь повоєнної імміграції, а також новоприбулих українців. Заклад намагається забезпечити цікаву, безпечну, позитивну атмосферу для вивчення української мови, граматики, культури, історії, географії і традицій. Учителі застосовують найкращі методи викладання, які відповідають стандартам шкільного навчання в Австралії.

У приміщенні Народного дому, який побудували перші українські іммігранти, відбуваються зустрічі, концерти, уроки танців та співу, виставки, забави, збори, святкування тощо.

Громада допомагає адаптуватися новоприбулим українцям, які шукають притулку в Австралії. Стурбована сучасним становищем, вона також намагається привертати увагу австралійського суспільства до подій в нашій країні й не допустити поширення неправдивої та дискредитуючої інформації. Зокрема, члени громади запобігають спробам нав’язування негативних та політично заангажованих ідей в академічному середовищі.

Окрім того, українська громада має регулярну програму громадського радіомовлення «Із степів до моря», яка виходить в ефір щосереди о 20:00 на Radio 2000 (на хвилях FM 98.5) та всіляко підтримує українське Посольство у Канберрі для сприяння розвитку торговельних, економічних, наукових і культурних зв’язків між державами.

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Фото: golos.com.ua