У Торонто пройде концерт на вшанування видатного українського диригента Олександра Кошиця

Концерт, присвячений видатному українському диригенту, композитору і співзасновнику всесвітньо відомої Української республіканської капели Олександру Кошицю, пройде 27 жовтня у Торонто.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Будуть виконані твори на релігійну тематику та світські твори Олександра Кошиця. У концерті візьмуть участь: хор «Веснівка», Украінский чоловічий камерний хор Торонто та хор католицької церкви св. о. Николая», - йдеться у повідомленні.

У рамках концерту також розкажуть про життя та творчу діяльність Олександра Кошиця.

Захід відбудеться у церкві All Saints Kingsway Anglican Church за адресою: 2850 Bloor St West, Торонто M8X 1B2.

"Композитор, хормейстер, етнограф, письменник та викладач Олександр Кошиць. Якщо ви коли-небудь чули "Щедрика", якого виконують як "Колядку дзвонів" (Carol of the Bells), то це тому, що Кошиць відіграв ключову роль у популяризації цього твору в Нью-Йорку. Не пропустіть присвячений Кошицю концерт у неділю, 27 жовтня", - йдеться на сторінці хорового колективу "Веснівка".

"Веснівка" - видатний український жіночий хор Канади, заснований більш як 50 років тому. Колектив співпрацює з провідними канадськими хорами та ансамблями, включаючи Elmer Iseler Singers, Orpheus Choir, Amadeus Choir, Victoria Scholars, Toronto Children’s Choir, Gryphon Trio.

У 2001 році було створено Украінский чоловічий камерний хор Торонто, що створило можливості для використання більш широкого спектру хорової музики. Хор разом із "Веснівкою" бере участь у щорічних концертах, заходах до важливих пам'ятних дат, свят тощо.

Як відомо, Олександр Кошиць (31 серпня (12 вересня) 1875 с. Ромашки, нині Миронівський район, Київська область, Україна) - 21 вересня 1944, Вінніпег, Манітоба, Канада) - український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист. Співорганізатор всесвітньо відомої Української республіканської капели, з якою, за дорученням Симона Петлюри, гастролював у Західній Європі й Америці. Цей колектив, на той момент найкращий в Україні, засобами мистецтва інформував світ про боротьбу українського народу за незалежність.

Капела з тріумфом виступала в Європі, Мексиці, Кубі, Бразилії, Канаді, США, зокрема, у концертному залі Карнегі-Хол у Нью-Йорку. Там же вперше було виконано українського «Щедрика», знаного в Північній Америці як “Carol of the Bells”.

У 1926 Кощиць оселився в Нью-Йорку, працював у США та Канаді над вихованням нових диригентів: провадив музичні курси для диригентів тощо. Писав церковні твори (5 літургій, окремі співи), переобробляв народні пісні. У Нью-Йорку він продовжував популяризувати українську музику своїми композиціями, аранжуваннями та грамофонними записами — і музичне видавництво «Вітмарк і син» видало масовим тиражем переклади англійською мовою сорок двох українських народних пісень в обробці Олександра Кошиця.

Помер Кощиць 21 вересня 1944 у м. Вінніпеґу. На його похорон прийло близько 5 тисяч українців. Тіло композитора упокоїлося у мавзолеї вінніпезького цвинтаря «Ґлен-Іден» (англ. Glen Eden), де зазвичай ховають визначних православних канадців українського походження.

В Україні Кошиця вшановують за внесок у розвиток національної культури та за її поширення за кордоном.

Фото: Vesnivka Choir