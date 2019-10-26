У Ризі під посольством РФ вимагали визволення українських політв’язнів

У п'ятницю в Ризі активісти латвійського Товариства підтримки України провели акцію навпроти посольства РФ на підтримку утримуваних Кремлем українських політичних в’язнів та з вимогою припинення агресії проти України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В акції, яка тривала з 15:00 до 16:00 брали участь 15 активістів. Вони розвісили на деревах та тримали в руках плакати з написами: "#LIBERATECRIMEA", "Freedom and Justice for Crimean Tatars", "Ми з вами!", "Release Immediately", "Латвія та Україна разом!", "#StopRussianAgression", "#FreePoliticalPrisoners".