Український тренер «Принцеси льоду у хіджабі»: моя підопічна має усі шанси на Олімпіаду-2022

Українець Євген Ковальов нещодавно знову став одним з тренерів Захри Ларі - дворазової чемпіонки ОАЕ з фігурного катання та першої в історії фігуристки у хіджабі.

Про свій шлях до тренерської діяльності, особливості роботи в Еміратах, успіхи своєї 24-річної підопічної та шанси Захри, відомої у ЗМІ як «Принцеса льоду у хіджабі», здійснити її головну мету - взяти участь в Олімпійських іграх – Євген ексклюзивно розповів Укрінформу.

Євген Ковальов та Захра Ларі Хлопець став на ковзани у Запоріжжі, звідки він родом і де є давно усталені традиції фігурного кататння. «Запоріжжя було відоме своїм палацом спорту «Юність», куди приїздили тренуватися фігуристи з усього колишнього СРСР. Мене у фігурне кататання привели мої батьки, а першим тренром стала Євгенія Голубнича», - розповів фігурист.

З початком 90-х років повноцінних льодових арен у Запоріжжі не стало, був каток «під куполом», який зливали на літо, тож хлопцю доводилося тренуватися у Дніпрі та їздити на збори у Харків. Потім Євгена запросили у спортивну школу «Метеор» (м. Дніпро), де він працював під керівництвом Лілії Батутиної та Андрія Мирошниченка.

Захра Ларі Фігурист виступав на локальних та міжнародних турнірах, але його все більше приваблювала тренерська діяльність. «Ще на початку своєї спортивної кар’єри мені подобалося тренувати молодших спортсменів, я почав допомагати тренеру і тим самим підзаробляти», - розповів Євген.

Згодом він поїхав на Кіпр вчитися у магістратурі. «Так склалося, що і там я знайшов роботу на катку, став тренувати місцевих спортсменів. За рік моя підопічна покзала гарний результат на змаганнях в ОАЕ, і пізніше мене запросили працювати в Дубай», - розповів спортсмен.

Зліва направо: угорська фігуристка Б'янка Падар, Захра Ларі, Євген Ковальов

У 2014 році Євген Ковальов перебрався в Дубай, де близько пів року працював в одному з місцевих клубів. Під час роботи він познайомився із Захрою Ларі й отримав запрошення працювати у Федерації зимових видів спорту в ОАЕ у клубі Emirates Skating Club в Абу-Дабі.

«Із Захрою я працював з самого заснування цього клубу, але здебільшого це була робота «на підлозі» - загальна та спеціальна фізична підготовка. Потім у нашій співпраці із Захрою була майже річна перерва, коли вона займалася з іншими тренерами. З початком нового сезону менеджмент клубу і сама Захра знову звернулися до мене, і ми відновили тренування – як «на підлозі», так і на льоду», - каже Євген.

Євген Ковальов та Захра Ларі Він розповідає, що графік тренувань доволі щільний. «Захра тренується по кілька годин на день. А віднедавна ми додали ще й нічні тренування – о 22:30, коли звільняється лід після хокеїстів, і ми маємо можливість займатися», - каже Євген.

За його словами, однією з особливостей роботи тренером в Еміратах є ментальність місцевих спортсменів. «Дуже важко добитися від спортсмена повної віддачі. Водночас, із Захрою справа інша: вона надзвичайно працьовита і віддана роботі, дуже амбітна», - зазначив Євген.

Захра Ларі Він розповів, що саме Захра стала першою в історії фігурного катання спортсменкою, яка виступила у хіджабі (дебютувала на юніорському Кубку Європи в Італії в сезоні-2011/12 – ред.) Згідно з чинним тоді регламентом за це з неї зняли бал - за неузгоджені деталі костюму. Але після розгляду цієї справи у Міжнародному союзі ковзанярів там змінили правила, дозволивши мусульманським спорстменкам виступати у хіджабі. «Таким чином, випадок із Захрою став прецедентом у фігурному катанні», - зазначив український тренер. Захра Ларі Наразі Євген та еміратська фігуристка відпрацьовують техніку та накатують нові програми, які були поставлені у Сполучених Штатах Америки . «Улітку Захра працювала у США з топ-тренером з фігурного катання у світі – Рафаелем Арутюняном. Ця співпраця її надзвичайно надихнула», - зазначив Євген Ковальов.

Він позитивно оцінив перспективу здійснення найбільшої мрії своєї підопічної – позмагатися за олімпійське «золото». «Я думаю, якщо Захра і надалі посилено тренуватиметься, працюватиме над технікою, вона матиме усі шанси потрапити на Зимові Олімрійські ігри-2022 у Пекіні», - підсумував тренер.

Як відомо, Захра Ларі - перша фігуристка з ОАЕ, яка змагалася на міжнародному рівні. У 12 років захопилася фігурним кататнням після перегляду диснеївського фільму «Принцеса льоду» (Ice Princess).

Родина дівчини - тато-еміратець і мама-американка, яка приняла іслам - з часом підтримала її вибір, і фігурне катання віднедавна стало справою життя усієї її сім’ї. Батьки Захри відкрили в Еміратах перший офіційний клуб фігурного катання, до якого входять всі фігуристи ОАЕ.

У 2017 році Ларі стала обличчям рекламної кампанії Nike, яка запустила першу лінію спортивних хіджабів. У 2019 році взяла участь у зйомках для журналу Vogue Arabiа.

У 2019 році Ларі стала першою фігуристкою з ОАЕ, взявши участь у Зимовій Універсіаді у Красноярську.

Захра Ларі

Окрім занять фігурним катанням, Захра є студенткою в Університеті Абу-Дабі, де вивчає питання безпеки навколишнього середовища. Водночас, дівчина дуже хоче продовжувати кар’єру у фігурному катанні.

Еміратська фігуристка у своєму Facebook висловилася про свою нову команду і тренерів так: «Я хочу представити моїх неймовірних нових тренерів і чудову команду: Б'янку Падар, Євгена Ковальова та ще когось одного, хто приєднається дуже скоро. Я щаслива мати прекрасну команду, яка вірить у мене і допомагає досягати моїх цілей».

Фото: з архіву Евгена Ковальова, Zahra Lari Figure Skater у Facebook