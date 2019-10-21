Український тренер «Принцеси льоду у хіджабі»: моя підопічна має усі шанси на Олімпіаду-2022
Про свій шлях до тренерської діяльності, особливості роботи в Еміратах, успіхи своєї 24-річної підопічної та шанси Захри, відомої у ЗМІ як «Принцеса льоду у хіджабі», здійснити її головну мету - взяти участь в Олімпійських іграх – Євген ексклюзивно розповів Укрінформу.
З початком 90-х років повноцінних льодових арен у Запоріжжі не стало, був каток «під куполом», який зливали на літо, тож хлопцю доводилося тренуватися у Дніпрі та їздити на збори у Харків. Потім Євгена запросили у спортивну школу «Метеор» (м. Дніпро), де він працював під керівництвом Лілії Батутиної та Андрія Мирошниченка.
Згодом він поїхав на Кіпр вчитися у магістратурі. «Так склалося, що і там я знайшов роботу на катку, став тренувати місцевих спортсменів. За рік моя підопічна покзала гарний результат на змаганнях в ОАЕ, і пізніше мене запросили працювати в Дубай», - розповів спортсмен.
У 2014 році Євген Ковальов перебрався в Дубай, де близько пів року працював в одному з місцевих клубів. Під час роботи він познайомився із Захрою Ларі й отримав запрошення працювати у Федерації зимових видів спорту в ОАЕ у клубі Emirates Skating Club в Абу-Дабі.
«Із Захрою я працював з самого заснування цього клубу, але здебільшого це була робота «на підлозі» - загальна та спеціальна фізична підготовка. Потім у нашій співпраці із Захрою була майже річна перерва, коли вона займалася з іншими тренерами. З початком нового сезону менеджмент клубу і сама Захра знову звернулися до мене, і ми відновили тренування – як «на підлозі», так і на льоду», - каже Євген.
За його словами, однією з особливостей роботи тренером в Еміратах є ментальність місцевих спортсменів. «Дуже важко добитися від спортсмена повної віддачі. Водночас, із Захрою справа інша: вона надзвичайно працьовита і віддана роботі, дуже амбітна», - зазначив Євген.
Він позитивно оцінив перспективу здійснення найбільшої мрії своєї підопічної – позмагатися за олімпійське «золото». «Я думаю, якщо Захра і надалі посилено тренуватиметься, працюватиме над технікою, вона матиме усі шанси потрапити на Зимові Олімрійські ігри-2022 у Пекіні», - підсумував тренер.
Як відомо, Захра Ларі - перша фігуристка з ОАЕ, яка змагалася на міжнародному рівні. У 12 років захопилася фігурним кататнням після перегляду диснеївського фільму «Принцеса льоду» (Ice Princess).
Родина дівчини - тато-еміратець і мама-американка, яка приняла іслам - з часом підтримала її вибір, і фігурне катання віднедавна стало справою життя усієї її сім’ї. Батьки Захри відкрили в Еміратах перший офіційний клуб фігурного катання, до якого входять всі фігуристи ОАЕ.
У 2017 році Ларі стала обличчям рекламної кампанії Nike, яка запустила першу лінію спортивних хіджабів. У 2019 році взяла участь у зйомках для журналу Vogue Arabiа.
У 2019 році Ларі стала першою фігуристкою з ОАЕ, взявши участь у Зимовій Універсіаді у Красноярську.
Окрім занять фігурним катанням, Захра є студенткою в Університеті Абу-Дабі, де вивчає питання безпеки навколишнього середовища. Водночас, дівчина дуже хоче продовжувати кар’єру у фігурному катанні.
Еміратська фігуристка у своєму Facebook висловилася про свою нову команду і тренерів так: «Я хочу представити моїх неймовірних нових тренерів і чудову команду: Б'янку Падар, Євгена Ковальова та ще когось одного, хто приєднається дуже скоро. Я щаслива мати прекрасну команду, яка вірить у мене і допомагає досягати моїх цілей».
Фото: з архіву Евгена Ковальова, Zahra Lari Figure Skater у Facebook