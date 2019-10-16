У Казахстані пройде IV міжнародний фестиваль української народної творчості

IV Міжнародний фестиваль та виставка української творчості «Ми разом, ми одна сім'я!» відбудуться 26 жовтня у місті Нур-Султан.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

«Дорогі друзі! Республіканське об'єднання «Рада українців Казахстану» запрошує Вас на IV Міжнародний фестиваль та виставку української творчості «Ми разом, ми одна сім'я!», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в афіші, організаторами виступають «Рада українців Казахстану» та «Спілка українців «Оберіг» м. Нур-Султан за сприяння Асамблеї народів Казахстану та Посольства України в Республіці Казахстан.