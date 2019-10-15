У Ташкенті пройшов Перший фестиваль «Українська пісня в Узбекистані»

Перший щорічний фестиваль «Українська пісня в Узбекистані» представив днями народні та сучасні композиції в Ташкенті.

Про це повідомляє Посольство України в Узбекистані у Facebook.

«Даний проєкт здійснений Посольством України в Республіці Узбекистан спільно з Республіканським українським культурним центром «Славутич» та за підтримки і сприяння Комітету з питань міжнаціональних відносин і дружніх зв'язків із зарубіжними країнами при Кабінеті Міністрів Узбекистану. Особисте сприяння у проведенні фестивалю надав міністр культури Республіки Узбекистан, ректор Державної консерваторії Узбекистану Бахтіяр Сайфуллаєв», - йдеться у дописі.

Учасників фестивалю тепло привітали Тимчасовий Повірений у справах України в Республіці Узбекистан Денис Погрібний, голова РУКЦ «Славутич» Володимир Бойко та Заступник голови Комітету з питань міжнаціональних відносин і дружнім зв'язкам із зарубіжними країнами при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан.

Гості фестивалю змогли насолодитись народними і сучасними українськими піснями у виконанні випускників Київської Державної консерваторії - артистів театру ім. А.Навоі, народних артистів Узбекистану Нурмуміна Султанова і Олена Шавердової - кавалера ордена «Дустлик», а також виступами фольклорних ансамблів «Лаванда» та «Черемшина».

Свою майстерність і знання українських естрадних пісень показали учні Республіканського спеціалізованого музичного академічного ліцею ім.Глієра, циркового естрадного коледжу, артисти Ташкентського театру музичної комедії (оперети) тощо.

По завершенню гала-концерту учасників фестивалю відзначили пам'ятними подарунками та дипломами.

Як зазначається, Посольство України в Республіці Узбекистан разом із РУКЦ «Славутич» вирішили зробити фестиваль «Українська пісня в Узбекистані» щорічним і активно залучати до участі в ньому інші національні культурні центри, музичні навчальні заклади, чисельну українську та кримськотатарську діаспори Узбекистану, а також виконавців з України.

Читайте також: Українців та їх друзів з усього Лівану зібрав український пікнік