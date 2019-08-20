Українець, що пережив 5 концтаборів, здійснив свою "американську мрію"

Українець Юрій Пастернак, що в роки Другої світової пережив п’ять нацистських концтаборів, переїхав до США й важко працював, аби здійснити свою «американську мрію» - мати власний бізнес.

Він власноруч побудував базу відпочинку на мальовничому озері неподалік Нью-Йорка, у місці, яке нагадало йому Батьківщину, й залишив свій бізнес дітям, йдеться у сюжеті chastime.

"Гірське озеро Лейк джордж, що за три години від Нью-Йорка, - популярне місце відпочинку від задухи і метушні велиого міста. Один з місцевих курортів належать українцям – братові й сестрі Юрію і Христині Пастернакам. Цим містом вони завдячують своєму батькові Юрію Пастернаку. Історія його життя – це унікальний приклад незламності людського духу і винагородження тяжкої праці. Він пережив п’ять концтаборів", - йдеться у відео.

Розповідається, що після звільньнення і закінчення Другої світової війни Юрій Пастернак кілька років прожив у Німеччині, а потім переїхав до Філадельфії до родини. В Америці він познайомився з майбутньою дружиною Олею з Дрогобича, яка також пережила жахи війни. Перші вісім років Юрій важко працював на будівництві та на заводі й заощаджував зароблене, щоб купити землю і відкрити власний бізнес. Але він хотів бути при українській громаді. Юрій-старший приїхав у мальовничу місцевість під Нью-Йорком, і вона нагадала йому Україну. Місцева природа дійсно чимось нагадує Карпати: ліси, гори, чиста джерельна вода.

Українець купив тут землю, а у 1957 році власноруч збудував перші корпуси бази відпочинку і назвав їх «Марафон», що символізувало його непросте життя. За кілька років Юрій-старший викупив ще один курорт, «Фламінго», і вирішив залишити цю назву.

Курортний сезон на цій базі відпочинку триває з кінця травня до середини вересня. Бізнес іде добре, і люди за рік наперед замовляють номери.

«Тато хотів мати «американську мрію» - тяжко працювати, але мати своє і бути гордим з того», - розповідає Юрій Пастернак-молодший.

Його батько дожив до 91 року і майже до самої смерті 12 років тому керував курортом. Тепер тут працюють його діти, яким він передав любов до України. «Ми американські громадяни, але всередині ми українці, і це передаємо нашим дітям», - каже Юрій.

Курорт є доволі популярним, і є чимало родин, для яких відпочинок тут перетворився на родинну традицію. «Ми приїжджаємо сюди останні 20-25 років. Нам завжди тут подобається. Тут гарні люди, ми знали їх маму й тата, коли вони ще були живі, знаємо Юрка, його дружину Лорен, Христину. Вони прекрасні люди. Курорт дуже гарний», - каже туристка з Нью-Джерсі Мері Поверз.

Власники «Фламінго» сподіваються, що курорт і надалі лишиться родинним бізнесом: нове покоління – сини Христини – вже підростають.

Фото: booking.com

Відео: chastime