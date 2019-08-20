Український стартап - у фіналі популярної платформи для розвитку технологій та інновацій Start-up Chile

Український стартап «Andcards» став фіналістом популярної платформи для розвитку технологій та інновацій Start-up Chile у Чилі.

Про це йдеться на сторінці Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі у Facebook.

«Український стартап «Andcards», який працює над програмним забезпеченням для коворкінгів, увійшов до фіналу однієї з найпопулярніших в Латинській Америці платформ для розвитку технологій та інновацій, а також обміну досвідом Start-up Chile», - йдеться у дописі.

Зазначається, що у рамках програми кожна команда отримує 40000 доларів США та повний супровід у розвитку власного проекту.

За словами організаторів, цьогоріч вони отримали більше 650 заявок від молодих професіоналів із Чилі та інших країн світу.

До участі в першому етапі було відібрано близько 60 компаній, серед яких вперше за 9 років існування ініціативи опинилися українці.

«Щиро вітаємо наших талановитих хлопців та зичимо успіхів у підкоренні чилійського та світового ринків!», - йдеться у дописі.

Фото: сторінка Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile у Facebook