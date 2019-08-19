Очолюваний українцем проєкт номіновано на найпрестижнішу архітектурну премію Австрії

Житловий комплекс у Відні, збудований архітектурним бюро Geiswinkler&Geiswinkler під керівництвом українського архітектора Ростислава Бортника, потрапив до списку 17 найкращих архітектурних об’єктів за цьогорічною версією Державної премії архітектури та екологічного будівництва Австрії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Гортаючи ранкову пресу, я був приємно шокований, прочитативши, що проект "Hörbiger-Areal Bauteil Süd" архітектурного бюро "Geiswinkler & Geiswinkler" відібрано до 17-ти фіналістів найпрестижнішої архітектурної премії Австрії - Staatspreis Architektur & Nachhaltigkeit 2019", - зазначив Ростислав Бортник у коментарі кореспонденту агентства.

За словами Бортника, уродженця Бережан на Тернопільщині, під час будівництва цього житлового комплексу він працював на Geiswinkler&Geiswinkler, будучи керівником саме цього проєкту – тобто, "від імені архітекторів вів будівництво". Зараз українець вже працює в іншому архітектурному бюро у Відні.

Як повідомив архітектор, восьмиповерховий житловий будинок з двоповерховим підземним паркінгом побудований за принципом "Smart-Wohnen" (Smart-Living /Розумне житло). Він передбачає, окрім смарт-квартир, також торговельні площі на першому поверсі та "житлову спільноту" з догляду за людьми похилого віку та неповносправними особами.

Для кращого комфорту мешканців будинку передбачено кімнату для прання, багатофункціональну кімнату з кухнею для спільних зустрічей, дитячий ігровий майданчик та зелену зону у внутрішньому дворику, а також місце для паркування велосипедів, комору для зберігання дитячих колясок, терасу з грилем на даху. Щоправда, через брак коштів прийшлось відмовитись від сауни та саду на даху.

"Починаючи з другого поверху, кожна квартира/житловий модуль має власний балкон, а подеколи навіть два. Металеве геометрично-орнаментне "риштування" зовнішнього фасаду збагачує вуличний простір. Водночас, "риштування" приховує приватну сферу існування мешканців, адже кожен має свій смак на колір, естетику матеріалів чи меблів", - зазначив Бортник.

Сполучають житлові модулі між собою каскадні сходи та містки атріуму. "Широко поширене "мистецтво на будові" дозволяє реалізувати амбіції молодих художників, які, в даному випадку, й розмалювали перший поверх атріуму, та додали елементи відмінності-розпізнавання у вигляді орнаментних цифр іншим поверхам. Для уникнення темних просторів, через скляні куполи в даху атріум отримує достатньо денного світла", - додав молодий український архітектор.

За його словами, для квартир сегменту SMART на першому плані стоїть високий рівень повсякденної зручності користування та, водночас, дуже низькі власні кошти і орендна плата. "Вони є прикладом для демонстрації компактного та доступного життя. Завдяки продуманим планам поверхів кожен квадратний метр може бути оптимально використаний", - вважає Бортник.

Результати щодо переможців архітектурної премії Staatspreis Architektur & Nachhaltigkeit 2019 очікуються у жовтні.

Фото: Ростислав Бортник