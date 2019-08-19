В Узбекистані відкрили українську недільну школу
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Узбекистані у Facebook.
«У Посольстві України відбулось урочисте відкриття недільної школи з вивчення української мови, літератури, культури та звичаїв. Ця подія була приурочена 28-ій річниці незалежності України», - повідомляється у дописі.
Зазначається, що відкриття недільної школи з вивчення української мови, літератури, культури та звичаїв є знаковою подією, адже до цього часу понад 10 років у Ташкенті не було української школи чи класу, де б не тільки чисельна українська та кримськотатарська діаспори, а й усі бажаючі змогли б вивчати українську мову, літературу, традиції та звичаї українського народу.
Відкривали школу Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Узбекистан та голова Республіканського українського культурного центру «Славутич». У своїх виступах промовах вони розповіли про важливість вивчення української мови, про її красу, а також про перспективи, які відкриваються для тих, хто її опанує.
Одразу після урочистого відкриття розпочався перший урок, який був присвячений поколінню, народженому у незалежній Україні, та здобуткам нашої країни за 28 років незалежності.
На початку уроку учні переглянули фільм «Народжені незалежними», після чого почали своє знайомство з основами української мови.
Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook