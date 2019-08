В Узбекистані відкрили українську недільну школу

Недільну школу з вивчення української мови, культури та звичаїв відкрили днями в Узбекистані.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Узбекистані у Facebook.

«У Посольстві України відбулось урочисте відкриття недільної школи з вивчення української мови, літератури, культури та звичаїв. Ця подія була приурочена 28-ій річниці незалежності України», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що відкриття недільної школи з вивчення української мови, літератури, культури та звичаїв є знаковою подією, адже до цього часу понад 10 років у Ташкенті не було української школи чи класу, де б не тільки чисельна українська та кримськотатарська діаспори, а й усі бажаючі змогли б вивчати українську мову, літературу, традиції та звичаї українського народу.

Відкривали школу Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Узбекистан та голова Республіканського українського культурного центру «Славутич». У своїх виступах промовах вони розповіли про важливість вивчення української мови, про її красу, а також про перспективи, які відкриваються для тих, хто її опанує.

Одразу після урочистого відкриття розпочався перший урок, який був присвячений поколінню, народженому у незалежній Україні, та здобуткам нашої країни за 28 років незалежності.

На початку уроку учні переглянули фільм «Народжені незалежними», після чого почали своє знайомство з основами української мови.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook