«Таємний щоденник Симона Петлюри» покажуть у португальській Албуфейрі

Стрічку «Таємний щоденник Симона Петлюри» демонструватимуть у португальському місті Албуфейра 18 серпня.

Про це йдеться в афіші, розміщеній на сторінці голови Спілки українців у Португалії (СУП) Павла Садохи у Facebook.

«Албуфейра, 18 серпня о 15:00. Фільм Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри», - йдеться у оголошенні.

Зазначається, що дебютний показ відбудеться у рамках проведення Українського кіно у Португалії за підтримки Міністерства культури України та Українського конґресового комітету Америки (УККА).

нагадаємо, 7 липня стрічку показали у Лісабоні.

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Як відомо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» — український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича.

Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.

Драматургічний прийом написання Петлюрою переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.

Фото: DT.UA, сторінка Павла Садохи у Facebook