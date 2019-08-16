«Таємний щоденник Симона Петлюри» покажуть у португальській Албуфейрі
Про це йдеться в афіші, розміщеній на сторінці голови Спілки українців у Португалії (СУП) Павла Садохи у Facebook.
«Албуфейра, 18 серпня о 15:00. Фільм Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри», - йдеться у оголошенні.
Зазначається, що дебютний показ відбудеться у рамках проведення Українського кіно у Португалії за підтримки Міністерства культури України та Українського конґресового комітету Америки (УККА).
нагадаємо, 7 липня стрічку показали у Лісабоні.
Як відомо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» — український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича.
Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.
Драматургічний прийом написання Петлюрою переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.
Фото: DT.UA, сторінка Павла Садохи у Facebook