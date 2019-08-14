У Києві презентують книгу нащадка українських мігрантів з Аргентини

21 серпня у Музеї української діаспори відбудеться презентація книги віце-президента Української Центральної Репрезентації в Аргентинській Республіці Хорхе Анхеля Баланди "Наші люди".

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Посольство Аргентини в Україні та Музей української діаспори запрошують на презентацію книги "Наші люди" пана Хорхе Анхеля Баланди - віце-президента Української Центральної Репрезентації в Аргентинській Республіці та нащадка українських іммігрантів», - йдеться у публікації.

Презентація розпочнеться о 16:00 в Музеї української діаспори (м. Київ, вул. Московська 40-Б)

«Кількість місць - обмежена, тож усіх охочих потрапити на презентацію просимо зателефонувати за номером +38 044 2386922 внутр. 108 ( з 10.00 до 17.00)», - йдеться у дописі.

З подробицями презентації можна ознайомитися на сторінці заходу у Facebook.

Фото: apuntesdeyerbaymate.com