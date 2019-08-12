Зливи в Індії: українців просять бути обачними

Посольство України в Республіці Індія нагадало українцям, які перебувають у країні, про необхідність бути уважними та обережними у зв’язку із потужними зливами у низці районів Індії.

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

«У зв’язку із щорічними мусонними зливами низка районів Північно-Східних, Південних та Західних штатів Індії зазнали підтоплення. З огляду на зазначене, громадянам України слід проявляти обачність, уважно слідкувати за повідомленням місцевих гідрометеослужб та враховувати їх при плануванню свого перебування в Індії», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на CNN, повені та зсуви ґрунту в Індії, спричинені мусонними дощами, забрали життя вже понад 150 осіб у чотрирьох штатах країни. Ще 17 осіб шукають.

Через стихійні лиха понад 165 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до 1318 таборів з допомоги.

За даними чиновників, понад 200 домівок в Індії було зруйновано сильними зливами.

Зазначається, що в операціях з порятунку беруть участь 44 команди з Управління по боротьбі зі стихійним лихом Індії, підрозділи армії, ВМС та ВПС країни.

Фото: All India Radio News у Twitter