Зливи в Індії: українців просять бути обачними
Про це йдеться на сайті диппредставництва.
«У зв’язку із щорічними мусонними зливами низка районів Північно-Східних, Південних та Західних штатів Індії зазнали підтоплення. З огляду на зазначене, громадянам України слід проявляти обачність, уважно слідкувати за повідомленням місцевих гідрометеослужб та враховувати їх при плануванню свого перебування в Індії», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на CNN, повені та зсуви ґрунту в Індії, спричинені мусонними дощами, забрали життя вже понад 150 осіб у чотрирьох штатах країни. Ще 17 осіб шукають.
Через стихійні лиха понад 165 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до 1318 таборів з допомоги.
За даними чиновників, понад 200 домівок в Індії було зруйновано сильними зливами.
Зазначається, що в операціях з порятунку беруть участь 44 команди з Управління по боротьбі зі стихійним лихом Індії, підрозділи армії, ВМС та ВПС країни.
Фото: All India Radio News у Twitter