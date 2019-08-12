Українцям у Греції нагадують про обережність у зв’язку з масштабними пожежами

Посольство України у Грецькій Республіці рекомендує українським громадянам обмежити пересування районами Греції, в яких оголошено найвищі режими пожежної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«У зв’язку із підвищенням температури до + 40, потужними вітрами до 7 балів і оголошенням 10 серпня 2019 р. в більшості регіонів Греції найвищих четвертого й п’ятого режимів пожежної небезпеки, рекомендуємо громадянам України обмежити пересування районами, де оголошено такі режими, знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, п’ятий найвищий режим пожежної небезпеки «тривога» введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія).

Стан «бойової готовності», що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах.

Інтерактивна карта пожежної небезпеки, а також актуальна інформація з розвитку ситуації розміщена на сайті Генерального Секретаріату цивільного захисту Греції (англійською мовою) за посиланням.

У разі виявлення місць займання необхідно невідкладно повідомити пожежну службу Греції за телефоном 199.

У разі загрози життю чи іншої небезпеки треба телефонувати на «гарячу лінію» Посольства України в Греції за номером+30 69 327 656 06.

Фото: www.ekathimerini.com