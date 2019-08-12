Ансамбль українських бандуристок з Північної Америки виступив на фестивалі у США
Про це йдеться на сторінці ансамблю у Facebook.
«Ще одна фантастична подорож і концертний вікенд! Ми любимо тебе, Небраско! Дякуємо за теплий прийом і вітаємо команду фестивалю Lincoln Crossroads Music Festival за організацію цієї неймовірної події. Для нас честь бути її частиною», - йдеться у дописі.
Бандуристки подякували усім, хто прийшов на їх концерт, та поділилися враженнями від виступу на одній сцені з музикантами світового рівня.
Виконавиці також провели майстер-клас з гри на бандурі.
Як відомо, жіночий вокально-інструментальний ансамбль Women's Bandura Ensemble of North America включає 20 учасниць, які захоплюються українською бандурою і українською музичною традицією загалом. До складу ансамблю взадять жінки сімох міст у Північній Америці, зокрема, з Торонто, Нью-Йорка та Чикаго. У репертуарі ансамблю українські народні пісні та музика народів світу.
Фото: Anatoliy Mushtuk, Lincoln Crossroads Music Festival, Women's Bandura Ensemble of North America