Ансамбль українських бандуристок з Північної Америки виступив на фестивалі у США

Ансамбль українських бандуристок з Північної Америки Women's Bandura Ensemble of North America взяв участь у музичному фестивалі Lincoln Crossroads Music Festival, що відбувся 5-11 серпня у місті Лінкольн (штат Небраска).

Про це йдеться на сторінці ансамблю у Facebook.

«Ще одна фантастична подорож і концертний вікенд! Ми любимо тебе, Небраско! Дякуємо за теплий прийом і вітаємо команду фестивалю Lincoln Crossroads Music Festival за організацію цієї неймовірної події. Для нас честь бути її частиною», - йдеться у дописі.

Бандуристки подякували усім, хто прийшов на їх концерт, та поділилися враженнями від виступу на одній сцені з музикантами світового рівня.

Виконавиці також провели майстер-клас з гри на бандурі.

Як відомо, жіночий вокально-інструментальний ансамбль Women's Bandura Ensemble of North America включає 20 учасниць, які захоплюються українською бандурою і українською музичною традицією загалом. До складу ансамблю взадять жінки сімох міст у Північній Америці, зокрема, з Торонто, Нью-Йорка та Чикаго. У репертуарі ансамблю українські народні пісні та музика народів світу.

Фото: Anatoliy Mushtuk, Lincoln Crossroads Music Festival, Women's Bandura Ensemble of North America