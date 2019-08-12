Перші українські школи за кордоном отримали літературу у рамках акції «Підручник»

Українські діти за кордоном отримали навчальну літературу у рамках проекту «Підручник», розпочатого благодійним фондом «Здійсни мрію».

Про це йдеться на сторінці фонду у Facebook.

«Частину книг уже передано для дітей українців у Грузії (міста Тбілісі та Батумі) через волонтерку Марину Якушеву. Також книги були передані до столиці Республіки Польща міста Варшави через наших помічників - Любомира Витрикуша», - йдеться у дописі.

Зокрема, велику партію книжок доправили дітям, які навчаються у школі "Материнка" ім. Д.Павличка Український навчальний заклад у Варшаві.

Як зазначається, мета акції - передати для українських шкіл, які діють закордоном, навчальну та художню літературу, за якою навчатимуть дітей українських діаспорян.

Повідомляється, що до цього просвітницького проекту долучилося вже чимало партнерів, і щоразу їх більшає. Зокрема, завдяки співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією навчальна література надійшла від Департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

Багато шкіл в області відгукнулися на заклик та передали необхідні книжки для реалізації цього проекту. Долучилися до акції "Підручник" і волонтери, а також засновники Благодійного фонду «Здійснити мрію» і волонтерської організації «Книжки для поранених бійців АТО».

Організатори акції "Підручник" сподіваються, що «кордони поширення знань та українського слова лише збільшуватимуть межі», і планують найближчим часом передати книжки українцям в Італії та Іспанії.

Фото: Укрінформ, сторінка БФ "Здійснити мрію" у Facebook