Перші українські школи за кордоном отримали літературу у рамках акції «Підручник»
Про це йдеться на сторінці фонду у Facebook.
«Частину книг уже передано для дітей українців у Грузії (міста Тбілісі та Батумі) через волонтерку Марину Якушеву. Також книги були передані до столиці Республіки Польща міста Варшави через наших помічників - Любомира Витрикуша», - йдеться у дописі.
Зокрема, велику партію книжок доправили дітям, які навчаються у школі "Материнка" ім. Д.Павличка Український навчальний заклад у Варшаві.
Як зазначається, мета акції - передати для українських шкіл, які діють закордоном, навчальну та художню літературу, за якою навчатимуть дітей українських діаспорян.
Повідомляється, що до цього просвітницького проекту долучилося вже чимало партнерів, і щоразу їх більшає. Зокрема, завдяки співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією навчальна література надійшла від Департаменту освіти і науки Львівської ОДА.
Багато шкіл в області відгукнулися на заклик та передали необхідні книжки для реалізації цього проекту. Долучилися до акції "Підручник" і волонтери, а також засновники Благодійного фонду «Здійснити мрію» і волонтерської організації «Книжки для поранених бійців АТО».
Організатори акції "Підручник" сподіваються, що «кордони поширення знань та українського слова лише збільшуватимуть межі», і планують найближчим часом передати книжки українцям в Італії та Іспанії.
Фото: Укрінформ, сторінка БФ "Здійснити мрію" у Facebook