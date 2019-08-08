Майлі Сайрус виступила в головних уборах від українського дизайнера

Американська співачка і акторка Майлі Сайрус виступала на світових фестивалях цього літа в головних уборах від українського дизайнера Руслана Багінського (Ruslan Baginskiy).

Про це повідомляє Vogue.ua.

“Американська співачка і акторка Майлі Сайрус – тепер теж у команді зіркових шанувальниць Ruslan Baginskiy. Літо виконавиця провела на фестивалях Orange Festival, Glastonbury Festival, Tinderbox Festival і Sunny Hill Festival, де з'являлася в шкіряних кашкетах українського бренду”, - йдеться у публікації.

В одному з інтерв’ю для Vogue Ukraine, рнуслан багінський розповів, що серед прихильниць його бренду такі зірки, як Джіджі Хадід, Мадонна і "ангели" Victoria's Secret. Головні убори з позначкою Made in Ukraine з'являлися на обкладинках і сторінках Vogue Nippon, W Magazine, Elle Russia і CR Fashion Book.

Фото: upi.com, vogue.ua