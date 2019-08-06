"Просвіта" в Аргентині влаштувала український обід

Українське культурне товариство (УКТ) "Просвіта" організувало український традиційний обід, в якому взяли участь близько 200 гостей.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"У неділю, 4 серпня, у централії УКТ "Просвіта" у місті Буенос-Айрес відбувся "український традиційний обід". Були присутні близько 200 людей, включно з членами та друзями різних філій та української громади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, присутні насолоджувались подією, яка включала традиційне українське меню , виступ капели бандуристів Тараса Шевченка, різноманітні забави та призові. Захід був організований виключно членами товариства, які подякували усім за чисельну присутність.

Наголошується, що зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток будівельних робіт, які сприятимуть процвітанню освіти та навчання.

"У своє 95-річчя "Просвіта" ще раз демонструє, чому її називають "матір'ю українських установ" в Аргентині", - зазначається у дописі.

Як відомо, 1 серпня 1924 року в Буенос-Айресі (Аргентина) утворилося українське товариство "Просвіта" (Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA) - культурно-освітня організація української діаспори в Аргентині. Метою організації стало згуртування українців та їхніх нащадків серед аргентинського суспільства, популяризація української культури, підтримка національних та суверенних інтересів українського народу. "Просвіта" є неприбутковою організацією, працює на громадській основі.

Історія «Просвіти» розпочалась, коли у серпні 1924 року у м. Беріссо було створено український драмгурток «Молода громада». Засновниками його стали Андрій Байрак, Василь Коцюба, Іванна Мельник, Катерина Мельник, Агафія Никлевич, Володимир Середа, Андрій Стадник, Петро Худоб'як. Установчі збори відбулися 10 лютого 1924 року. За кілька місяців діяльності на зборах було вирішено перейменувати гурток «Молода громада» на товариство «Просвіта», прийняти статут львівської «Просвіти» і стати філією цієї організації.

Незалежно від гуртка у Беріссо того ж року у Буенос-Айресі виникло ще одне товариство з тією ж назвою. «Просвіта» у Беріссо була більш національно свідомою. Після переговорів, які тривали більше року, ці організації об'єдналися 1 серпня 1926 року. «Просвіта» у Буенос-Айресі стала центральним відділенням, а в Беріссо — її першою філією.

Наразі «Просвіта» має 13 філій у різних містах Аргентини. При ряді з них існують суботні школи і курси, де вивчається українська мова і низка українознавчих дисциплін.

Щороку «Просвіта» влаштовує різноманітні заходи з нагоди українських свят, річниць, актуальних подій в Україні тощо. Випускає радіопрограму «Голос України».

У підпорядкуванні «Просвіти» знаходиться більше 10 фольклорних ансамблів.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz