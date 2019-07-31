В Австралії відзначили 70-річчя поселення українців на півдні «зеленого континенту»

В австралійському місті Гіндмарш днями відбулася святкова вечеря з нагоди 70-річчя поселення українців у Південній Австралії.

Про це у вівторок повідомила Українська громада Південної Австралії на своїй сторінці у Facebook.

«Пам’ятна вечеря з нагоди 70-річчя поселення українців у Південній Австралії відбулася 20 липня», - йдеться у дописі.

Для гостей заходу було проведено презентацію на тему української імміграції в Австралії. Відбулася виставка панно роботи Лідії Маковійчук, наданих Союзом Українок Австралії.

Музична складова вечора була представлена дуетом скрипки та гітари, а Орися Гопко з нагоди ювілею презентувала власного вірша.

Учасників святкового заходу пригощали традиційними українськими стравами та випічкою.

Під час вечора усі охочі мали можливість ознайомитися зі світлинами, документами та пам’ятними речами, які стосуються прибуття українців до Південної Австралії у 1949 році.

Нагадується, що у травні з нагоди відзначення 70-річчя поселення українців у Південній Австралії було організовано відповідну виставку. Організатором заходу виступив Союз Українок Австралії.

Фото:сторінка Association of Ukrainians in SA у Facebook