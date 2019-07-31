Фотограф з Вінниці показав «грузинські» образи українських зірок у проекті «Мости дружби»

Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький представив міжнародний фотопроект "Міст дружби", для участі в якому перевдягнув українських зірок у грузинське вбрання.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Грузії у Facebook з посиланням на Український контент.

«Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький представив міжнародний фотопроект "Міст дружби". В ньому українські зірки та непересічні особистості постали в традиційному грузинському вбранні. Зокрема, у зйомці взяли участь Тарас Тополя, Ольга Сумська, Анна Трінчер, YARMAK та інші», - йдеться у дописі.

Як зазначається, проект має на меті об'єднати неповторну українську самобутність і колорит інших народів у єдиний культурний простір, а також показати національні надбання та культурні різномаїття не лише України, а й інших країн.

Як повідомляють ЗМІ, реалізація заходів у рамках проекту буде створювати знакові культурні події української культури в Грузії, Молдові, Австрії, Чехії, Норвегії, Польщі, які пройдуть за підтримки посольств України і представництв міжнародних організацій на території даних країн.

В основу "Мосту дружби" будуть покладені фото та відеоматеріали пам'яток України та країн Європи, національні костюми, культурні діячі. Європейський колорит і українська душа стануть головними цінностями у проекті.

Першим етапом проекту стали зйомки у національних костюмах українських селебрітіз.

Ідея проекту належить Константину Ревуцькому за підтримки Людмили Станіславенко та Ірини Ливенко-Мукоїд.

Фото: vn.20minut.ua, Український контент