Роль періодики у збереженні української ідентичності обговорили на конференції в Бухаресті

Національна конференція "Періодика Союзу українців Румунії" пройшла у Бухаресті 24-25 липня.

Про це йдеться на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) у Facebook.

"У перший день відбулися дві основні події: концерт за участю художніх колективів "Веселка", "Надія" і "Червона калина" та презентація книг "Переможці" Івана Лібера й "Колиска гомону" Юрія Павліша. Наступного дня за круглим столом на тему "Роль періодики СУР у збереженні української ідентичності" зустрілися працівники (головні редактори та редактори) СУРівських газет і журналів, їх кореспонденти та високоповажні гості, зокрема, представники Посольства України в Румунії, викладачі Чернівецького національного університету, письменники Румуніі та України", - йдеться у дописі.

Організаторами Національної конференції "Періодика Союзу українців Румунії" виступили члени СУРівських комісій з питань преси й книговидання та з питань культури на чолі з головою СУРу Миколою Мирославом Петрецьким.

Зазначається, що у межах проведеної конференції присутні мали змогу проаналізувати наявні проблеми у редакціях сурівських видань, обмінятися коструктивними думками, що надалі, бузумовно, слугуватимуть продовженню плідної праці редакторів з їхнiми кореспондентами.

У рамках заходу відбулася також презентація монографії «Голос твій ніколи не лукавив: Михайло Михайлюк в українському літературному просторі Румунії» професора Володимира Антофійчука. Після цього голова СУР вручив кожному з учасників конференції плакет (значок) з сиглами СУРівських видань, до яких була приєднана сигла додaтка "Нашого голосу", нового видання – "Ecouri ucrainene" ("Українські відлуння").