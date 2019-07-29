Українські митці представлять свою творчість на виставці в Японії

У Токіо у вересні пройде виставка японської мистецької асоціації «Нікакай», у рамках якої свою творчість представлять українські художники.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Японії у Facebook.

«Повідомляємо про участь українських художників в експозиції «Нікатен» японської мистецької асоціації «Нікакай». З української сторони в проекті беруть участь Матвій Вайсберг, Олеся Джураева, Зоя Скоропаденко, Богдан Сорока, Оксана Стратийчук, Олександра Суса», - йдеться у повідомленні.

Виставка відбудеться 4-16 вересня 2019 року в National Art Center у Токіо за адресою: Chome-22-2 Roppongi, Minato City, Tokyo.

Експозиція відкрита для відвідувачів з 10:00 до 18:00 (вхід до 17.30).

У п’ятницю виставка працюватиме до 20:00 (вхід до 17.30). У вівторок, 10 вересня, - вихідний. В останній роботи виставки, 16 вересня, переглянути експонати можна до 14:00 (вхід до 13:00).

Як повідомляється, знижку на квитки можна завантажити тут.

Фото: stratiychuk.com, сторінка Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook