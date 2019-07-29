У Чикаго запрошують на благодійний бенкет, присвячений історії української еміграції

Щорічний благодійний бенкет «Чикаго з українським шармом» відбудеться у Чикаго в Українському національному музеї 28 вересня.

Про це повідомила кураторка музею Марія Климчук у Facebook.

«Як кажуть в народі – осінь не за горами. Український національний музей у Чикаго скликає друзів на щорічний благодійний бенкет, який відбудеться в суботу, 28 вересня 2019 року в українському культурному осередку», - йдеться у дописі.

Як зазначається, бенкет присвячується історії української еміграції.

Марія Климчук зауважила, що є історія, якої ми не знаємо, «і саме тому, щоб зберегалася вона на скрижалях пам’яті молодшого покоління емігрантів, тих, які в США залишаються крилом народної дипломатії України, відкриваємо завісу подій, які передували проголошенню незалежності України».

Кураторка Українського національного музею нагадала, що упродовж століття емігранти різних поколінь на міжнародному рівні заявляли про себе як таких, що гідні своєї рідної Батьківщини. «Чи вам відомо про те, що на офіційному прапорі Чикаго на білій смузі зображено чотири червоні шестикутні зірки. Кожна з них розповідає про найвидатнішу подію в історії міста. Четверта зірка приcвячується виставці “Століття прогресу” (1933-1934), яка принесла славу Чикаго, як третього найбільшого на той час міста світу. Свою вагому лепту у його розбудову та процвітання внесла українська громада», - написала Марія Климчук.

Вона запросила охочих відвідати бенкет і підтримати Український національний музей. «Зазначте у своєму календарі дату 28 вересня! У вас є час подумати над своїм іміджем, щоби здивувати, захопити, закохатися в місто з яскраво вираженим українським акцентом! А також підтримати Український національний музей у Чикаго. Тримаймося разом! Ми варті того!», - написала кураторка.

Фото: сторінка Maria Klimchak у Facebook