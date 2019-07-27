Українські майстри презентують народне мистецтво у Стамбулі

Міжнародний фестиваль культур проходить у Стамбулі за участю понад півсотні майстрів, з яких п'ятеро представляють Україну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це 20-ий за ліком Міжнародний фестиваль культури, який проводиться з ініціативи Туреччини. Українці беруть у ньому участь уже 8 років поспіль. Кожен фестиваль має за головний окремий вид мистецтва. Наприклад, торік це була шкіра та все, що з нею пов’язано. Нинішнього року це - дерево і скло переважно», - розповіла українка Ася Доган, яка живе в Стамбулі та як волонтер на виставці допомагає співвітчизникам.

Українські майстри представили традиційне мистецтво на фестивалі в Туреччині / Фото: Зоя Предко та Іван Коваленас, Facebook

На цьогорічному фестивалі петриківський розпис представляє Валентина Хоменко з Дніпропетровщини, ліжникарство - Ганна Копильчук з Івано-Франківщини, різьблення по дереву - Іван Коваленас з Рівненщини, керамічний посуд та прикраси - Зоя Предко з Київщини, а мистецтво виготовлення керамічної ляльки - Анна Константінова з Одещини.

«В програмі фестивалю - ярмарок, майстер-класи, виставки фотографій, вечорами – концерти. Дуже колоритно і яскраво. Різні країни представлені, серед них Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Латвія, Непал, Малайзія та інші. Є навіть країни, які участі в ярмарку не беруть, а танцювальні колективи свої представляють», - пояснює Ася Доган.

Фестиваль триватиме до 3 серпня в турецькому Бююкчекмедже, що є районом та муніципалітетом провінції Стамбул, розташованим на узбережжі Мармурового моря.