У Білорусі відбувся фестиваль фольклору, української пісні і культури «KOLYSKA»

Фестиваль фольклору, української пісні і культури «KOLYSKA» відбувся днями у білоруському селищі Луково.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Білорусь.

«У с. Луково Малористського району Брестської області відбувся Фестиваль традиційного фольклору, української пісні і культури «KOLYSKA». У відкритті фестивалю взяли участь консул України в Бресті Анатолій Діденко та голова Малоритського райвиконкому Микола Шум», - йдеться у повідомленні.

У рамках програми етнофестивалю відбулися виступи творчих колективів, конкурси, культурологічні майстерні. Зазначається, що і програма заходу, і його атмосфера припали до душі гостям та учасникам заходу.

Зважаючи на позитивні відгуки та проявлений до фестивалю інтерес, організатори планують розглянути можливість зробити проведення фестивалю щороку.

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Білорусь