Група маленьких українців прибула на оздоровлення до Італії

Українські дипломати в Римі зустріли групу українських дітей, які прибули до Італії з метою оздоровлення.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України при Святому Престолі (Ватикан).

«24 липня дипломати Посольства України при Святому Престолі на чолі із Послом Тетяною Іжевською зустріли та провели на оздоровлення групу маленьких українців, серед яких діти-сироти, а також малеча з малозабезпечених та багатодітних родин, які будуть відпочивати у італійському регіоні Абруццо», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Посольство України при Святому Престолі вже тривалий час опікується оздоровленням груп українських дітей і допомагає Чернігівському відділенню Дитячого фонду України і його керівникові Валентині Хуторенко.

Упродовж багатьох років подорож дітей з України організовується благодійною організацією “I Bambini visti dalla Luna”, яку очолює католицький священник Дон Енріко Антоніо.

Фото: пресслужба Посольства України при Святому Престолі (Ватикан)