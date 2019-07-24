Голівудський актор зніме фільм про українських поселенців у Канаді

Фільм на вшанування українських поселенців у Канаді знімуть у Веґревілі.

Автором сценарію, режисером і виконавцем однієї з ролей буде голівудський актор українського походження Трой Рупташ. Про це йдеться у публікації, посиланням на яку поділився Конґрес українців Канади (КУК) на своїй сторінці у Facebook.

«У Веґревілі радісне збудження, оскільки цього літа там зніматимуть фільм, який вшанує українських поселенців та їх культуру. Він матиме назву “They Who Surround Us” («Ті, що оточують нас» - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрічка розповідатиме історію молодого фермера з Альберти, якого переслідує його минуле після раптової втрати дружини. Знімальний процес, як очікується, розпочнеться наступного місяця.

Цікаво, що 53-річний Трой Рупташ, який народився і виріс у місті Веґревіль у канадській провінції Альберта, має українське коріння: обоє його батьків — етнічні українці, повідомляє zik.ua. Трой зробив успішну кар’єру актора і вже 20 років знімається у голівудських фільмах і серіалах. Зокрема, його можна побачити у таких роботах, як «Здичавіла», «Молодий татусь», «Надприродне», «Відчайдушні домогосподарки», «Менталіст», «Втеча з в’язниці», «Темний ангел», «Марон», «Копай дві могили», «Історія морського піхотинця» та багато інших.

У грудні 2018 року Трой Рупташ разом із своєю сестрою вперше побував в Україні, щоб відвідати місця, звідки походять їхні предки, і зізнався, що «завжди почувався українцем».

Він розповів, що ідея майбутнього фільму «Ті, що оточують нас» є близькою для багатьох людей у Канаді, тому чимало українців долучилися до проекту створення фільму і, відповідно, до фінансування. Певні кошти для проекту були зібрані на інтернет-платформах, завдяки чому Трой Рупташ зміг приїхати в Україну, де він почав збирати матеріали для свого фільму.

За словами актора, який разом із продюсером наразі шукають шляхи збільшення фінансування проекту, вони заручилися підтримкою фундації Тараса Шевченка та Посольства України у Канаді. Ряд сцен для фільму планується зняти в Україні.

Фото: zik.ua