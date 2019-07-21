Українці в Канаді закликають до бойкоту монреальського оркестру через підтримку окупації Криму

Українських канадців та усіх небайдужих до прав людини закликають бойкотувати Симфонічний оркестр Монреаля через запрошення ним двох російських музикантів, які публічно підтримали анексію Криму.

Про це заявив президент відділу Конгресу українців Канади (КУК) у провінції Квебек Михайло Швець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішення Симфонічного оркестру Монреаля запросити прихильників російської війни проти України ображає близькі канадцям цінності свободи, демократії й прав людини. Ми закликаємо усіх канадців, для яких ці цінності щось важать, бойкотувати оркестр, доки запрошення Мацуєву та Гергієву буде відкликано”, - сказав Швець.

Він уточнив, що йдеться про російського піаніста Дениса Мацуєва та диригента Валерія Гергієва, які цього року виступлять у Канаді на запрошення Симфонічного оркестру Монреаля. “КУК закликає членів нашої громади та усіх канадців, які виступають проти російської агресивної війни проти України, бойкотувати Симфонічний оркестр Монреаля та повернути вже куплені квитки”, - наголосив Швець.

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Валерій Гергієв є художнім керівником Державного академічного Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Денис Мацуєв - народний артист РФ, який виступав під час закриття зимових Олімпійських ігор в Сочі. У 2014 році обидва музиканти підписали сумнозвісний лист “Діячі культури Росії - у підтримку позиції Президента по Україні та Криму”, в якому висловлювалося схвалення незаконної анексії півострова.

Фінансову підтримку Мацуєву в Канаді надає родинний фонд Ларі та Кукі Россі. Ларі Россі є одним із найбагатших людей Канади та засновником мережі дешевих магазинів “Dollarama”. Натомість, гастролі Гергієва пройдуть за підтримку одного з найбільших банків країни - ВМО.

Фото: www.ucc.ca