Фільм «Юкі» розповість про найкращих хокеїстів світу українського походження
Про це повідомляє Gazeta.ua.
«Ми записали унікальних людей. Раніше на тему українства вони не говорили, хоча мають наше коріння. В інтернеті є багато інформації про їхнє походження — українське, польське, білоруське. Ми приїжджали до наших героїв, яким уже понад 80 років. Вони самі все підтверджували. Розуміють українську мову, хоча говорять кепсько. Спілкувалися нею ще в дитинстві. Для них українська була перша», - розповідає режисер.
Володимир Мула шукав своїх героїв у більш як 10 містах США і Канади. «Одного разу їхали два з половиною дні автомобілем із Нью-Йорка у штат Колорадо. А потім поверталися назад, щоб встигнути на літак. До батька найкращого бомбардира за всю історію НХЛ Вейна Грецкі ми взагалі одразу приїхали додому. По-іншому ніяк не вдавалося на нього вийти. Два номери телефонів, що я дістав, не відповідали. І ми застали його вдома тільки за третім разом», - каже журналіст.
Уперше у родині канадців українського походження Грецкі, з якої вийшов найкращий хокеїст в історії Вейн Грецкі, Володимир Мула був перед Різдвом. «Ялинка перед будинком світиться, а вдома нікого немає. Поговорив із сусідами, які підтвердили, що він тут живе. Коли ми приїхали втретє, то він якраз сідав у машину. Мені буквально довелося витягнути його з авто й розповісти, хто ми і чого хочемо. Він такий: "Вау, Україна!" Волтер Грецкі — чуйна людина і перейнявся нашою історією. Скасував плани і пустив нас у дім. Перед різдвяними святами він їздив по дитячих будинках із подарунками і сувенірами», - розповів режисер.
Водночас, за словами Мули, на самого Вейна Грецкі не вдалося вийти, навіть батько на нього не може вплинути. «У них відсутня комунікація, адже син-зірка постійно змінює номери й сам телефонує. Його можна зрозуміти, адже Вейн Грецкі — це як Пеле у футболі», - пояснює режисер.
Назва фільму "Юкі"походить від прізвиська української ланки клубу "Бостон Брюїнз". Наприкінці 1950-х упродовж чотирьох сезонів за команду блискуче виступало тріо етнічних українців — Віктор Стасюк, Бронко Горват, Джонні Буцик.
Наразі для завершення фільму "Юкі" не вистачає 300 тис. грн. «За ці кошти потрібно викупити у НХЛ архівне відео. Ліга захищає авторські права. За показ в інтернеті, на телебаченні, у кінотеатрах своїх матчів беруть окрему плату. Все одразу й назавжди коштує дорого», - розповідає Володимир Мула.
На ці гроші режисер хоче викупити відео для кінотеатрів на два роки. «Плануємо за отримані у прокаті кошти викупити права повністю. У картині кожен герой розповідає про свої емоції від перемоги в Кубку Стенлі. І не підкріплювати це хронікою неправильно», - вважає режисер стрічки.
Володимир Мула вже знімав документальні стрічки "Американська мрія" і "У пошуках правди" про українських емігрантів у США.
Попередньо прем'єра фільму "Юкі" запланована на зиму 2020 року.
Фото: www.volyn.com.ua, WWW.UA.TRIBUNA.COM