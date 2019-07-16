Фільм «Юкі» розповість про найкращих хокеїстів світу українського походження

Український кінорежисер, спортивний репортер, журналіст Володимир Мула знімає документальний фільм "Юкі" про зірок північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ) українського походження.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

«Ми записали унікальних людей. Раніше на тему українства вони не говорили, хоча мають наше коріння. В інтернеті є багато інформації про їхнє походження — українське, польське, білоруське. Ми приїжджали до наших героїв, яким уже понад 80 років. Вони самі все підтверджували. Розуміють українську мову, хоча говорять кепсько. Спілкувалися нею ще в дитинстві. Для них українська була перша», - розповідає режисер.

Володимир Мула шукав своїх героїв у більш як 10 містах США і Канади. «Одного разу їхали два з половиною дні автомобілем із Нью-Йорка у штат Колорадо. А потім поверталися назад, щоб встигнути на літак. До батька найкращого бомбардира за всю історію НХЛ Вейна Грецкі ми взагалі одразу приїхали додому. По-іншому ніяк не вдавалося на нього вийти. Два номери телефонів, що я дістав, не відповідали. І ми застали його вдома тільки за третім разом», - каже журналіст.

Уперше у родині канадців українського походження Грецкі, з якої вийшов найкращий хокеїст в історії Вейн Грецкі, Володимир Мула був перед Різдвом. «Ялинка перед будинком світиться, а вдома нікого немає. Поговорив із сусідами, які підтвердили, що він тут живе. Коли ми приїхали втретє, то він якраз сідав у машину. Мені буквально довелося витягнути його з авто й розповісти, хто ми і чого хочемо. Він такий: "Вау, Україна!" Волтер Грецкі — чуйна людина і перейнявся нашою історією. Скасував плани і пустив нас у дім. Перед різдвяними святами він їздив по дитячих будинках із подарунками і сувенірами», - розповів режисер.

Режисер Володимир Мула (ліворуч) спілкується з канадцем українського походження Волтером Грецкі — батьком найкращого хокеїста в історії Вейна Грецкі

Водночас, за словами Мули, на самого Вейна Грецкі не вдалося вийти, навіть батько на нього не може вплинути. «У них відсутня комунікація, адже син-зірка постійно змінює номери й сам телефонує. Його можна зрозуміти, адже Вейн Грецкі — це як Пеле у футболі», - пояснює режисер.

Назва фільму "Юкі"походить від прі­звиська української ланки клубу "Бостон Брюїнз". Наприкінці 1950-х упродовж чотирьох сезонів за команду блискуче виступало тріо етнічних українців — Віктор Стасюк, Бронко Горват, Джонні Буцик.

Наразі для завершення фільму "Юкі" не вистачає 300 тис. грн. «За ці кошти потрібно викупити у НХЛ архівне відео. Ліга захищає авторські права. За показ в інтернеті, на телебаченні, у кінотеатрах своїх матчів беруть окрему плату. Все одразу й назавжди коштує дорого», - розповідає Володимир Мула.

На ці гроші режисер хоче викупити відео для кінотеатрів на два роки. «Плануємо за отримані у прокаті кошти викупити права повністю. У картині кожен герой розповідає про свої емоції від перемоги в Кубку Стенлі. І не підкріплювати це хронікою неправильно», - вважає режисер стрічки.

Володимир Мула вже знімав документальні стрічки "Американська мрія" і "У пошуках правди" про українських емігрантів у США.

Попередньо прем'єра фільму "Юкі" запланована на зиму 2020 року.

Фото: www.volyn.com.ua, WWW.UA.TRIBUNA.COM