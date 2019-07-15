Українець підкорює Каліфорнію підводною фотографією

Український фотограф Алекс Шер, який розпочинав кар’єру на київській Русанівці, вражає Каліфорнію підводними світлинами в унікальному стилі.

Про це розповідає Голос Америки.

«Його фотографії здобували нагороди на престижних міжнародних конкурсах та прикрашали одну із головних артгалерей Лос-Анджелеса. А зараз він планує велику фотосерію у Тихому океані. Це все про українця Алекса Шера, який підкорює Каліфорнію підводною фотографією. Серія його робіт під назвою "Русалки" свого часу прикрашала навіть виставкову залу у французькому Луврі. А розпочинав свою кар’єру фотомитець ще в Києві, на Русанівці», - йдеться у повідомленні.

Українець розповідає, що підводних фотографів навколо не дуже багато. Сам він почав знімати під водою, коли придбав яхту.

Митець ділиться секретами підводної фотографії. Каже, що недостатньо звичайної камери, необхідний спеціальний захисний футляр. Моделі теж мають підготуватись – пройти так званий "курс русалки".

Перед зйомкою Алекс пірнає, щоб перевірити техніку. Якщо все працює, можна починати.

"Дуже цікаве середовище. Зовсім інше, важче фотографувати. У воді щоразу є якісь нові речі, які можна побачити під час зйомки. Вона додає інший колір та іншу фактуру. Тіло відчувається інакше", - ділиться фотограф.

Зйомка триває дві години. Фотографії готові вже наступного дня. Невагомість і мальовничість –це унікальний стиль фотохудожника.

Ідея підводної зйомки до Алекса прийшла під час відпустки на Гаваях, де друзі намовили його пірнути з аквалангом.

"Поїхав на Гаваї, зробив собі сертифікат і почав пірнати. Взяв із собою камеру, спочатку просту, а потім складнішу, і тоді почав фотографувати жінок", - каже українець.

Знімати Алекс почав ще у 14 років в Україні, але тоді це було лише захопленням. "Моя бабуся займалась фотографією. Вона була хіміком і любила фотографувати. Так і мене заразила", - каже він.

Алекс Шер за освітою – біолог. Брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У 90-х, коли йому було 33 роки, із родиною переїхав до США. Алекс зізнається, що ситуацією в Україні почав перейматись після Революції Гідності.

"Я несподівано відчув, що наших б’ють. Я навіть працювати не міг. Постійно спостерігав за тим, що відбувається на Майдані, зберігав відео, збирав по частинах інформацію. Потім ми збирали гроші на Майдан. Тут заробляли і відправляли", - розповідає фотограф.

Алекс розповідає, що найбільше сумує за Дніпром, менше - за друзями, більшість з яких також емігрували.

Фото, відео: Голос Америки